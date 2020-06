Bernarda zastupitelé odvolali, do podzimu bude Plzeňský kraj bez hejtmana

Sociální demokraté Bernarda po jeho vystoupení ze strany vyzvali, aby se vzdal funkce i mandátu zastupitele. „Tento postoj by byl nejjednodušším a nejčistším řešením jeho odchodu z ČSSD,” přečetl z prohlášení náměstek hejtmana a lídr ČSSD do krajských voleb Ivo Grüner.

Podpořily to koaliční ČSSD, ODS a Koalice pro Plzeňský kraj, za niž byli zvoleni zastupitelé z KDU-ČSL , a pro odvolání byly také opoziční TOP 09 , KSČM a ANO . Proti hlasoval Pavel Čížek z koaliční strany Starostové a Patrioti, ale také členka ČSSD Světlana Budková. Bernard a další dva zastupitelé Starostů a Patriotů se hlasování zdrželi.

ČSSD, která má podle koaliční smlouvy zastávat post hejtmana, nikoho nenavrhla, stejně jako jiné strany. „Protože je to tak blízko podzimních voleb, bylo by to nekorektní. Stávající rada bude pokračovat bez hejtmana,” řekl Grüner. Formálně bude kraj reprezentovat první náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová z ODS.