Bartošek bude kandidovat na šéfa lidovců: Chcete-li změnu, přijďte k volbám

Předseda KDU-ČSL Marek Výborný kvůli rodině odchází z čela strany. Budete 25. ledna na mimořádném sjezdu kandidovat na předsedu?

Situace kolem smrti manželky Marka Výborného mě velmi zasáhla. Marek je slušný, poctivý a pracovitý chlap a já jsem moc rád součástí jeho týmu. Když oznámil, že bude rezignovat, tak to byla těžká informace pro všechny z nás.

Situace není úplně jednoduchá, protože lidé v regionech mají často představu, že by bylo nejlepší, kdyby kandidoval Josef Lux nebo monsignore Šrámek. Ale bude kandidovat někdo z masa a kostí, reálný člověk se svými přednostmi i limity. A ať už tam přijde kdokoliv, tak to sám nevytrhne. To je potřeba udělat společně s členskou základnou, mobilizovat ji a jít do toho společně. Tak se dělá výsledek.

Já jsem říkal, že jestliže mi členská základna řekne, že by stála o to, abych kandidoval, že to zvážím. Jak jsem měl možnost s lidmi mluvit, tak podporu členské základny cítím a to je důvod, proč jsem se rozhodl, že budu kandidovat. Rozhodnutí není jednoduché.

Proč?

Kvůli tomu, že jsme v polovině mandátu předsednictva a bude potřeba převzít rozdělanou práci. Proto bych byl rád, aby Marek Výborný i Pavel Bělobrádek byli součástí úzkého týmu, jenž bude společně tvořit stranu a posouvat ji dopředu, protože to jsou lidé, kteří mají obrovskou zkušenost.

Jaký je váš recept, aby se strana zvedla od hranice pěti procent?

Máme spoustu nápadů, podařilo se nám prosadit spoustu dobrých věcí i z opozičních lavic, ale jednoznačně musíme posílit naši mediální prezentaci.

Jak to chcete udělat?

Musíme se soustředit na klíčová témata, která jsou důležitá, přinést vize minimálně na deset let. Nesmíme se soustředit na marginální témata, nesmíme se zahrabávat v dílčích věcech, ale soustředit se na to, jak bude vypadat důchodový systém za deset let a jak ho ufinancujeme, jak provedeme reformu veřejných financí.

Budeme se soustředit na podporu rodinných firem, protože je to nejlepší nástroj, jak podpořit domácí ekonomiku. Lidé, kteří tady žijí, pracují, budují své firmy, to nejsou nadnárodní konglomeráty, které odlévají kapitál mimo ČR. Naším zájmem je, aby to, co se tady vytvořilo, tady i zůstalo.

Podporovat firmy podle vlasteneckého klíče?

Inspiruji se tam, kde to funguje, například v Německu. Tam se ukázalo, že díky rodinným firmám dokázali překonat hospodářskou krizi mnohem líp než okolní státy. Měli bychom zjednodušit zakládání firem. Podle počtu zaměstnanců nastavit dotační programy například na nové technologie. Další věc je, že bychom měli intenzivněji podporovat proexportní politiku a hledat nové trhy.

Jste pro to, aby se středopravicové strany daly dohromady a v příštích volbách kandidovaly společně?

KDU-ČSL musí hlavně posílit, aby měla možnost volby. Naše pozice vždycky byla středopravá. Případná spolupráce musí dávat smysl programově, musí to dávat smysl lidsky. Myslím si, že co se týče programu, tak asi nejblíž jsme k ODS, ale dovedu si představit i širší spolupráci.

Lze v ateistické zemi uspět se stranou, která má v názvu křesťanská? Lze otevřít stranu i pro jiné lidi než pro zaryté lidovce?

To už se děje a v tom bych chtěl navázat na Pavla Bělobrádka a na jeho heslo: nevěřící, nebo věřící, hlavně myslící, a to je ono. Jsou náboženské organizace, které nám fandí a sdružují mladé lidi. Ve svém okolí mám řadu lidí, kteří nechodí do kostela a podporují nás, dokonce za nás kandidují. Jednoznačně chceme otevřít náruč a vyzvat lidi, aby byli aktivní, aby se lidé zapojili do veřejného života, aby převzali svůj díl zodpovědnosti.

To je požadavek spolku Milion chvilek pro demokracii.

Já jsem zástupce KDU-ČSL a jsem přesvědčen, že náš způsob politiky má velmi důležité místo v rámci politického spektra, a jestli si to myslí i Milion chvilek, tak je to dobře.

Kdyby se česká vláda chtěla soudit u Evropského soudního dvora, tak by se skutečně jednalo o precedens, který tu ještě nebyl, a šance na úspěch je prakticky nulová. Ostuda se bude protahovat a bude to poškozovat jméno České republiky. Jan Bartošek

Byl jste na Letné?

Měl jsem tehdy antibiotika.

Šel byste?

Řada z jejich požadavků mi přišla smysluplná jako důraz na osobní aktivitu a zodpovědnost v tom, aby se lidé angažovali. Druhá věc je, jestli je možná změna ve společnosti, po které je poptávka? Myslím že ano, ale je možná jen skrze volby. Chtějí-li lidé změnu, ať přijdou k volbám.

Celostátní sjezd KDU-ČSL. Na snímku Jan Bartošek Foto: Petr Horník, Právo

Na ulici by to neměli dělat? Teď znovu chtějí vyrazit kvůli Babišovi.

Jsme svobodná společnost a lidé mají právo na to, aby vyjádřili svůj názor. Ohledně premiéra je to o tom, že když jste ve vrcholné funkci, tak jste pro lidi vzor a každý si musí rozmyslet, jaký vzor dává svému okolí, potažmo národu.

Myslíte si, že Babiš není dobrý vzor?

Ryba vždy smrdí od hlavy. A pokud premiér říká, že pro něj není nikdo autorita a nebude nic respektovat, tak jaký to dává lidem vzor?

Z auditu Evropské komise plyne, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů a Agrofert neměl dostávat dotace. Co říkáte na Babišův argument, že komise není autoritou pro výklad českého práva?

Evropská komise nevykládá české zákony, ale na základě vlastního řízení konstatuje, že střet zájmů tady existuje. Situace pro Českou republiku nevyznívá vůbec dobře a čím déle se to potáhne, tím větší ostudu to pro Česko znamená. Je to jako na vsi, kde jeden soused krade druhým slepice. V sobotu, když přijde do hospody, každý ho pozdraví, ale nikdo si s ním ke stolu nesedne, a tak to bude s Českem v Evropě.

Všichni jsme si před zákonem rovni a jakákoliv firma, která by podvodně čerpala dotace nebo v rozporu s pravidly, tak je má vrátit Jan Bartošek

Jak by se měla vláda zachovat? Měla by s komisí bojovat, jak říkají lidé z ANO, nebo se jí podvolit?

Samozřejmě každý má právo se bránit, jestliže cítí nespravedlnost. Na druhou stranu kdyby se česká vláda chtěla soudit u Evropského soudního dvora, tak by se skutečně jednalo o precedens, který tu ještě nebyl, a šance na úspěch je prakticky nulová. Ostuda se bude protahovat a bude to poškozovat jméno České republiky.

Pokud komise bude chtít peníze vrátit nebo nezaplatí jiné dotace, měl by to uhradit Agrofert?

Všichni jsme si před zákonem rovni a jakákoliv firma, která by podvodně čerpala dotace nebo v rozporu s pravidly, tak je má vrátit. Není možné, aby tady byli rovní a rovnější. Když si vezmeme částku zhruba 450 milionů korun, o které se mluví, tak za tu mohly krásně žít celý rok všechny hospice v celé ČR.

Měl by podle vás Babiš rezignovat?

Rozhodnutí je zcela na něm, ale když se podíváme pár let zpátky, tak byly mnohem drobnější kauzy, které vedly k rezignacím politiků, než se to vyřešilo. Vyřešil to takto i náš Jiří Čunek. A já to považuji za správné, a především chlapské jednání.

Zlomí to podle vás oblibu ANO u voličů?

Je potřeba oddělit hnutí ANO a jeho předsedu Andreje Babiše. Nejde o kauzy ANO, ale o Babiše. Od doby, kdy vstoupil do politiky, ho neustále provázejí divné záležitosti. Ale ekonomice se daří, zvyšují se platy a důchody a to přispívá k tomu, že je ANO stále tak oblíbené.

Co když ta obliba přetrvá i příští volby. Bylo by pro vás ANO s Babišem v čele možným koaličním partnerem?

Když jsme v KDU-ČSL po posledních volbách diskutovali o tom, zda vstoupit nebo nevstoupit do koalice, tak pro nás byl tehdy limitem trestně stíhaný premiér. Ukazuje se, že tehdy to rozhodnutí bylo správné, protože je vidět, že postavu Andreje Babiše neustále provázejí nějaké kauzy. V hnutí ANO znám spoustu slušných a pracovitých lidí a dokážu se s nimi normálně bavit, ale je to záležitost především ANO, aby se rozhodlo, kdo bude v jejich čele.

Do minulé vlády jste s Babišem do vlády šli, tak v čem je teď problém?