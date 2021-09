Bartoš: S ANO nepůjdeme do vlády ani bez Babiše

Jak se piráti změnili za čtyři roky ve Sněmovně? Jsou už bafuňáři?

To ne. Vyrostli jsme a získali obrovské množství kompetencí. Vidím to na odvedené práci i na kvalitě mediálních výstupů. Vznikl obrovský odborný tým pro jednotlivé resorty na pozadí poslanecké práce.

Jak jste se změnil vy? Ve svých 23 letech jste hlasoval proti vstupu do EU, ve svých 29 letech jste připouštěl islamizaci Evropy.

Tehdy jsem reagoval v excitované debatě na pirátském fóru na člověka, který mě bombardoval rasistickými otázkami. Chtěl jsem sdělit, že bych si přál svět bez hranic. A svět bez válek by byl přece fajn.

I teď se na mě lidi koukají jako na Bartoše před čtyřmi lety. Jenže mně už je 41 let, jsem ženatý, mám ročního syna, zkušenosti ze zahraničí, tvorby zákonů i z toho bahna v oblasti ministerstev, státních zakázek. Ivan Bartoš

Ale i teď se na mě lidi koukají jako na Bartoše před čtyřmi lety. Jenže mně už je 41 let, jsem ženatý, mám ročního syna, zkušenosti ze zahraničí, tvorby zákonů i z toho bahna v oblasti ministerstev, státních zakázek.

Před čtyřmi lety jste řekl, že nevíte, jak byste hlasoval v případném referendu o NATO. V tom už máte jasno?

To byla hypotetická otázka. Ještě v roce 2017 jsme vydali stanovisko, které definovalo postoj pirátů k NATO a EU. Doufám, že je to vidět také na naší zahraniční politice, máme místopředsedu Evropského parlamentu. To zpochybňování našeho postoje je nálepka.

Vaše pravá ruka Mikuláš Ferjenčík řekl, že závazek NATO dávat dvě procenta HDP na obranu by se měl radši utratit na platy učitelů. To nezní moc kolegiálně vůči spojencům.

Mikuláš je pacifista a říkal to ve specifickém kontextu. Před půlrokem jsem se v centrále NATO s Američany bavil o struktuře budoucích investic. V případě malých zemí EU to není o nákupu těžké techniky. Války už jsou dávno vedeny jinými zbraněmi.

Mělo by se jednat o inovace, kybernetickou bezpečnost, ve které je ČR hodně dobrá. Nicméně se ke dvouprocentnímu závazku blížíme a máme ho i v programu.

Neztratil jste odér rebela?

Politiku děláme poctivě a stavíme ji na datech. Pokud je problém korupce, nefunkční systém, který je teď prolezlý Agrofertem, tak můžete dostat nálepku antisystémové strany. Ale myšlenky liberální a parlamentní demokracie naplňujeme ve sto procentech.

Jestli je znakem rebela, že se nebojí, zkouší nové věci a jde dál, pak ano. Máme za sebou 12 let tvrdé práce a nikdy to pro nás nebyla žádná hračička.

Jenže podle posledního průzkumu ztrácíte právě mladé voliče. Jak si to vysvětlujete?

Vyvrátil bych mýtus, že jsme strana pro mladé. Voličské jádro byli lidé mezi 25 a 45 lety. Jsou to pracující lidé většinou s rodinou.

Když jsme oznámili koalici se STAN, tak jsme měli potenciál získat až 30 procent voličů, což je v podstatě stále stejné, akorát jsou ti respondenti braní jako váhající. Asi 30 procent lidí je teď nerozhodnutých. Stanovili jsme si cíl 25 procent a toho dosáhneme.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš poskytl 15. září 2021 deníku Právo rozhovor. Foto: Jan Handrejch, Právo

Teď je horká fáze kampaně a piráti se stali terčem české dezinformační scény, jsou bráni jako největší nepřítel pana Babiše, který se nestydí o nás lhát na plénu Sněmovny, když opakuje vymyšlený citát Tomia Okamury, že piráti chtějí lidem nastěhovat do bytů migranty, sebrat jim důchody, zdanit lidem byty, což jsme nikdy v programu neměli.

A nejste vítači migrantů?

Nejsme. Odmítáme nelegální migraci a zastáváme názor, že pomoc má cílit především do oblastí konfliktu.

Vyškolil vás premiér, jak se vede kampaň?

Očekávali jsme to, ale těžko postavíte stejně robustní obranu proti člověku, který má nelimitované zdroje, je premiérem s přístupem do médií, z nichž vlastní třetinu. Ale myslím, že jsme se ubránili.

A nesplnila antikampaň účel, že se soustředíte na vyvracení fám na úkor vlastních témat?

To si nemyslím. Nejviditelnější téma, které řešíme, jsou dva plány: budoucnost bez zadlužování a bilion pro ČR. Téma schodku zadlužování státu a možnost nárazu do dluhové brzdy je v ČR nejdůležitější.

Podle mě každý ví, že řešíme školství, jak nastavit investice, aby ekonomika rostla. Jsme jediná strana, která bere vážně životní prostředí, pak je tam ekonomická transformace, evropské peníze.

A ještě mám velké obavy, aby se nerozjela další vlna nové mutace covidu. Pan premiér zjevně kopíruje tu podzimní cestu před krajskými volbami, kdy ignoroval všechna doporučení odborníků, a pak jsme tu měli 30 tisíc mrtvých.

Průzkumy vám přisuzují kolem 20 procent, přitom v květnu jste hráli prim s 27 procenty. Není za tím i špatně pojatá kampaň?

Z terénu vím, že kampaň funguje normálně.

Ale i vaši příznivci kritizovali, že je kampaň unylá a že není vidět.

Pokud je hodnocení dáno na základě dvou směšných obrázků, kde byla Olga Richterová s konvičkou a Jakub Michálek s lasem, jak loví korupčníky, a pak 14 dní ve všech médiích čtete, jak je kampaň špatně, tak se to promítá i na vnímání základny pirátů a Starostů.

Ty dva obrázky ale nemohly takový úbytek udělat. Vliv má hlavně dezinformační kampaň premiéra.

Pirátská strana se původně točila hlavně na internetu. Jádro jsme neztratili. Teď do pirátské strany chodí dvacetiletí s úplně jinou výbavou, než jsme měli my před dvanácti lety. A my se k nim nechováme jako ti politici, kteří nás k tomu nechtěli pustit, když jsme byli mladí. Ivan Bartoš

Neztrácíte body kvůli tomu, že jste se příliš rozkročili, že jsou z vás další kluci v saku, kteří jsou až po uši v politice?

Pirátská strana se původně točila hlavně na internetu. Jádro jsme neztratili. Teď do pirátské strany chodí dvacetiletí s úplně jinou výbavou, než jsme měli my před dvanácti lety. A my se k nim nechováme jako ti politici, kteří nás k tomu nechtěli pustit, když jsme byli mladí.

Ale taky je záhada, že při té režii vlády v době pandemie jste neoslovili víc voličů. Nepromarnili jste situaci?

Věřím, že to bude úspěšné a těch 25 procent dáme.

To na vítězství bude stačit?

V krajských volbách jsme taky nikde nevyhráli a jsme ve vedení devíti krajů.

Zpět k otázce, proč vám covid nepřihrál body.

Když bylo ANO na 22 procentech, tak bych je radši viděl na 30 procentech a bez 30 tisíců mrtvých. My jsme byli celou dobu konstruktivní a klacky jsme vládě pod nohy neházeli. Loni na jaře jsme navrhli, jak by vláda pro pracující na dohodu měla řešit ošetřovné a kompenzace. Trvalo to tři měsíce, než ministerstvo financí přišlo a prosadilo totožný návrh.

Taky jsme představili plán na 30 tisíc testů denně a jak ho uskutečnit. Ale vláda tvrdila, že to není potřeba. Stejně tak jsme chtěli řešit 27 usnesení Sněmovny pro premiéra, ale on chtěl řešit zahrádkářský zákon.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš poskytl 15. září 2021 deníku Právo rozhovor. Foto: Jan Handrejch, Právo

Nabídli jsme mu ruku, do které vláda jen kopala. Pana premiéra jsem nazval hulvátem za to, že svou mediální masírku rozjíždí v tématu, kde má za sebou 30 tisíc mrtvých, z toho minimálně půlku zbytečně. Jeho slova o „best in covid“ jsou výsměch, a to i vůči práci zdravotníků, hasičů apod. Premiér to prohrál a s ním i spousta lidí a firem.

Ale když si připomeneme zimní a jarní boje o nouzový stav, tak to zrovna moc vstřícně ze strany opozice nevypadalo.

Vláda zneužívala nouzového stavu a lhala o něm, když tvrdila, že bez něj nemůže nasadit vojáky a policisty. Jakub Michálek připravil funkční verzi pandemického zákona. Vláda však přišla s vlastním zákonem, a když jsme se den před hlasováním o nouzovém stavu ptali ministra zdravotnictví Blatného, jestli mu pandemický zákon stačí, aby vláda dokázala zvládat pandemii, řekl jasně, že ano.

Jenže sami uznáváte, že pandemický zákon je špatně napsaný, ale zároveň lpíte na tom, aby byl do puntíku naplňován.Jak to chápat?

Otázce nerozumím. Do pandemického zákona musíme schválit lepší kompenzace, než jsou teď. A v budoucí vládě musíme schválit kompenzační zákon a zohlednit, že firmy, což Nejvyšší správní soud potvrdil, byly neprávem omezeny. Musíme tam započítat průměrné tržby v daném období.

Když má stát monopol na represi na občanech, tak elementární požadavek je, aby jednal v souladu se zákonem. Když na to rezignujeme, tak nemáme demokracii. Resorty a vláda nebyly schopny ani vyhlásit opatření v souladu se zákonem. Ivan Bartoš

Dobře, ale pandemický zákon třeba neumožňuje dělat plošná opatření…

Protože byla nesmysl. Vláda selhala, když měla zajistit dostatečné trasování, když nedokázala ochránit rizikové skupiny a špatným řízením pandemie došlo ke komunitnímu šíření. Celostátní lockdown a zavřené školy byly z nedbalosti vlády.

Pro maloobchod se daly navrhnout parametry, které jsou mnohem lepší než v supermarketu. Ale skoro sto tisíc ičařů skončilo, 16 tisíc firem krachlo. A když vidím rostoucí čísla teď při vědomí, že kolem 400 tisíc lidí ve věku 60+ nemá ani první dávku vakcíny, tak je to tristní.

Ale v jednu chvíli nic než lockdown nezbývalo, přitom opozice jako by upřednostňovala práva jednotlivců a právní systém před ochranou životů.

Jistě budete souhlasit, že když stát má monopol na represi na občanech, tak elementární požadavek je, aby jednal v souladu se zákonem. Když na to rezignujeme, tak nemáme demokracii. Resorty a vláda nebyly schopny ani vyhlásit opatření v souladu se zákonem.

Maloobchod nemusel být uzavřen nikdy, rizikovost tam nebyla nikdy prokázána. Byli jsme po celou dobu konstruktivní a konzistentní. Opírali jsme se o odborníky jako pan Kulveit nebo pan Hel, spolupracovali jsme s lidmi z MeSES.

Cílem řešení pandemie je udělat město nepříjemné pro vir, a naopak co nejvíc příjemné pro lidi. A to se v závodu pana Babiše, který obětoval životy lidí kvůli krajským volbám, nepovedlo.

Zrovna váš zdravotnický expert Dostál se vůči MeSES vymezuje.

On se s nimi hádá na Twitteru, někdy mu trochu bouchnou saze. S některými jeho výroky nesouhlasím, ale byl to právě on, kdo řešil právní aspekty v době pandemie po celou dobu. A vlastně následně dostávali za pravdu právě piráti.

Je ale možné, že Nejvyšší správní soud bude ještě své nálezy revokovat. Jednomu ze senátů se nelíbí třeba to, že opatření nelze vést vůči nenakaženým, což komplikuje prevenci.

Když máte v nějaké lokaci nějakou nemoc, proti které jsme standardně očkovaní, tak krajští hygienici normálně fungují, provozy se v místě zavřou, lidi jsou testováni.

Od Starostů zaznívá, že jste jim spíše koule u nohy, že lidé by je volili, ale kvůli vám nechtějí.

Masivní útok premiéra a dezinformační scény na piráty znejistil i lidi v jejich obcích. Oni od nich slyší „co je to za neomarxisty“, což je totální nesmysl. Snažíme se s předsedou STAN Vítkem Rakušanem obě naše členské základny uklidnit. Koalice v rámci lidských vztahů a přátelství funguje a s Vítkem si kryjeme záda.

Masivní útok premiéra a dezinformační scény na piráty znejistil i lidi v jejich obcích. Oni od nich slyší „co je to za neomarxisty“, což je totální nesmysl. Snažíme se s předsedou STAN Vítkem Rakušanem obě naše členské základny uklidnit. Koalice v rámci lidských vztahů a přátelství funguje a s Vítkem si kryjeme záda. Ivan Bartoš

Piráti teď mají podporu 11 procent a STAN sedmi, což odpovídá stavu před čtyřmi lety. Nepřepočítali jste se?

Spolupráce sama o sobě je bezztrátová, ale útok na nás efekt má. Ale do práce v kampani patří i to, že třeba naši senioři rozkrývají falešné zprávy, reagujeme velmi rychle, už když útok vzniká.

S jakými reakcemi se vlastně v Ústeckém kraji, kde kandidujete proti Andreji Babišovi, setkáváte?Nadávají vám do marxistů, feťáků, vítačů migrantů?

Hodně se tam pohybuji a osobně jsem se s nadávkami nesetkal. Reálné setkávání s lidmi je dost jiné, než se může zdát v rámci vyhrocených debat na sociálních sítích. Lidé v ulicích se ptají na konkrétní problémy, které se jich týkají, a probíráme jejich řešení.

Neměl byste to bez dredů snazší?

Při každodenním jednání jak v politice, tak i s lidmi v reálném životě nespatřuji, že by to někomu vadilo. Mé dredy řeší hlavně média.

Když odmítáte spolupráci s ANO, SPD a KSČM, tak to také znamená, že umožňujete jejich společnou vládu.

Stát nám byl ukraden, pan Babiš funguje jako tasemnice. Už ve vedení ministerstva financí zneužil svůj post k likvidaci konkurence. Skončila spousta firem. Podnikatelé říkají, že skončila éra svobodného podnikání.

Vláda s ANO je nemyslitelná už kvůli tomu, že lidé nainstalovaní ve vedení resortů kopou za něj, nefungují orgány této země. Prorostlo to hluboko do systému. A když vidíme, jak ministryně spravedlnosti za pomoci prezidenta vyšikanuje nejvyššího státního zástupce, tak je jasné, že s ANO určitě ne. A SPD a komunisty jsme vyloučili ve smyslu spolupráce i podpory.

Jejich vláda není zas taková hrozba pro ČR?

Vidím to jako velkou hrozbu, ale nástrojem jsou volby. Je tu černý scénář orbánizace ČR, obrovského zadlužení a omezení služeb a odchodu z EU.

Takže necháte ANO vládnout s SPD a KSČM?

Stejně jako jste se mě snažil v předchozích otázkách zakomponovat do toho, že piráti řídili zemi v době pandemie, tak tuto hru na vyšší odpovědnost odmítám. Máme pravidla, strategii a závazky vůči voličům. Svou práci budeme odvádět ať už ve vládě, nebo v opozici.

Za čtyři roky jsme prosadili spoustu věcí z programu od registru smluv přes digitální ústavy po nominační zákon. Věřím v dobro společnosti, a že demokratická opozice bude mít většinu.

Kdyby vedl ANO ministr Havlíček či ministryně Schillerová, tak to s vámi nehne?

To jsou lidé, kteří kryjí kšefty pana Babiše. Republika tady krvácí a Agrofert si umazal po covidu z dluhů v bankách šest miliard.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš poskytl 15. září 2021 deníku Právo rozhovor. Foto: Jan Handrejch, Právo

S trojkoalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) se domluvíte?

V době covidu jsme spolupracovali dobře a na většině návrhů jsme se shodli. Jen nechápu, jak údajně rozpočtově zodpovědná ODS, jen aby si odškrtla slib zrušení superhrubé mzdy, udělala tento krok v době krize. Předpokládám však, že hned po volbách mezi našimi koalicemi bude probíhat jednání.

S manželstvím pro všechny počítáte?

Před volbami strany, které se vnímají jako konzervativní, jsou proti tomu, ale jednotliví poslanci s tím až tak velký osobní problém nemají. Pokud budeme jednat o vládě, tak se to na stůl dostane a my to podpoříme.

Jak se díváte na Petra Fialu jako budoucího partnera?

S panem Fialou jsem řešil ve Sněmovně spoustu věcí a spolupráce s ním byla dobrá. Vidím v jeho osobě spolehlivost a spoustu vlastností, které u ODS jako celku nebo u některých jejich lidí z komunální či krajské politiky postrádám.

Domluvíte se i na daňovém systému?

Daně zvyšovat nechceme. Představili jsme ambiciózní balíček investic, který počítá s evropskými penězi i privátními investicemi, a uděláme vše, aby se na daně sahat nemuselo.

Jinak jsme tam identifikovali oblasti, jako je digitální daň nebo vyšší zdanění těžby nerostných surovin. A v navrženém rozpočtu jsou třeba i výdaje, které nemají opodstatnění. Na to se taky musíme podívat.

Důchody porostou?

Dali jsme si závazek, že do roku 2025 by průměrný důchod měl vyrůst k 19 tisícům měsíčně. Když nastartujete ekonomiku třeba zrychlenými odpisy pro inovace, když dobře nastavíte systém, tak se navýší HDP o jedno procento, což je zhruba 100 miliard navíc. Návrhů na rozjezd ekonomiky máme víc.

Jednorázová tisícovka z dotací Agrofertu platí?

Premiér ve střetu zájmů pobírá neoprávněně dotace v řádu desítek miliard, tak proč neříct, že tam jsou peníze z národních zdrojů. Ať Agrofert vrátí neoprávněně načerpané dotace a vysoutěžené zakázky.

Jaká by byla spolupráce s prezidentem Zemanem?

Pan prezident je nejvyšší ústavní činitel, ale o politice země, zahraniční politice, rozpočtu rozhoduje parlament. Nesouhlasím s jeho politikou, ale bavím se s ním třeba dvakrát do roka o konkrétních věcech. Občas je dobré mít pro jednání s panem premiérem i podporu pana prezidenta.

Po volbách může pan prezident hodně míchat s kartami. Přál bych si ale, aby se ustavila vláda rychle i proto, že nás čeká předsednictví EU a do toho nemůže ČR vstupovat s vládou bez důvěry nebo ve stavu rozpočtového provizoria. A i ty silové kroky vůči Hradu jsou ve hře. Ivan Bartoš

Po volbách může pan prezident hodně míchat s kartami. Přál bych si ale, aby se ustavila vláda rychle i proto, že nás čeká předsednictví EU a do toho nemůže ČR vstupovat s vládou bez důvěry nebo ve stavu rozpočtového provizoria. A i ty silové kroky vůči Hradu jsou ve hře.

Byl byste pro odvolání prezidenta Zemana z funkce?

Spousta dokumentů, ať už je to návrh ústavní žaloby, nebo návrh pro odvolání pro nezpůsobilost, nespatřilo nikdy světlo světa. Nakonec ani u právního testu by neobstály.