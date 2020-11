Bartoš míří na lídra koalice se STAN

„Lídrem spolupráce by byl celostátní lídr Pirátů, který by byl také kandidátem koalice na předsedu vlády. Do případného vyjednávání budeme vstupovat s tím, že STAN bude mít lídra kandidátky ve třech krajích,“ uvedl Bartoš v podkladech pro hlasování Celostátního fóra. Piráti by měli 11 lídrů v krajích.