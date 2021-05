Banka jí odpustila půjčku manžela, který zemřel

Kateřina už má vše za sebou, a tak dokázala Právu popsat, jak jí lidé pomohli, ale i záviděli a ublížili. Byl to ale právě její příběh, jenž přesvědčil ty, kteří peníze jen půjčují, aby také odpouštěli jejich bezpodmínečné vrácení.

Před šesti lety manžel paní Kateřiny utrpěl náhlé masivní krvácení do mozku. Bylo to šest dní poté, co se nastěhovali do holobytu v podkroví domu jeho rodičů. Až v ten moment zjistila, že manžel, který se z mrtvice, po jejímž ataku se mnozí ani nedožijí příjezdu sanitky, sice probral z kómatu, ale má dluhy přesahující dvě stě tisíc korun.

Nejmladší dceři byly tehdy čtyři měsíce. Rodiče manžela nepomohli, a tak bylo na ní postarat se o invalidního muže, tři děti a sehnat bydlení.

„Splácela jsem vše, co šlo, z dávek a příspěvků, které jsme tehdy pobírali. Manžela, o němž mi řekli, že neví o světě, jsem si vzala domů. Ukázalo se, že při rehabilitacích nelhal, cítil celé tělo, ale nemohl s ním pohnout. Zvládli jsme mu rozhýbat nohy. Jenomže pak dostal při dalším zákroku v nemocnici zlatého stafylokoka a znovu onemocněl,“ popsala situaci, ve které se v roce 2015 paní Kateřina ocitla.

Obrátila se na všechny možné nadace, sepsala příběh své rodiny a poslala ho každému, kdo by mohl naslouchat. „Může to znít bláznivě, ale vyhledala jsem si e-mailové adresy na snad všechny poslance, napsala jsem všem kapelám, které znám, i do redakcí novin s žádostí o pomoc,“ vzpomíná mladá matka.

Nakonec její prosby vyslyšela nadace Terezy Maxové a jedna redakce příběh zveřejnila. Lidé vybrali peníze, za které mohla rodina postavit malý bezbariérový domek na Vysočině.

„Byla jsem dojatá a vděčná, ale dostalo se mi i spousty závistivých reakcí. Dala jsem souhlas se zveřejněním naší adresy, kdyby nám někdo chtěl poslat pomůcky nebo pleny. Ale místo toho přišla spousta nenávistných dopisů, jak my si můžeme vzít ty peníze, když jinde děti mají hlad. Cítila jsem se strašně. Já tehdy neměla ani počítač, ani internet. Denně jsem chodila s miminkem do knihovny, abych naše prosby rozeslala,“ vzpomíná.

Domek rodina dostavěla v roce 2019. „Čtyři měsíce po nastěhování můj muž v nedožitých 33 letech zemřel na celkové selhání orgánů. Zbyl dům, ale také dluhy. Kdybych je odmítla v dědictví, přišly bychom s holkami i o střechu nad hlavou,“ pokračovala. Ale ani v ten okamžik drobná žena, která čtyři roky tahala téměř dvoumetrového a více než stokilového muže, až mu byl přiznán invalidní důchod prvního stupně, nic nevzdala. A obrátila se na ombudsmanku banky Moneta.

Založili nadaci

„Jiné půjčky z nebankovních institucí jsem splatila, stejně tak jsem posílala celou dobu splátky i do Monety. Ale zůstalo tam sto tisíc korun a já prostě už neměla z čeho platit. Pracovala jsem jako terapeutka v soukromých lázních, ale kvůli covidu jsem o místo přišla,“ popsala zdánlivě bezvýchodnou situaci Kateřina.

A pak se stal, skoro by se chtělo říct, zázrak. „Stalo se něco, čemu mnozí nevěřili. Banka mě vyslyšela. Dluh mi odpustili a co víc, snad i na základě našeho příběhu zřídili nadaci, která má pomoci těm, kteří se ocitli v podobné situaci jako my. Jsem jim nesmírně vděčná,“ dodala.

Jde o vůbec první nadaci tohoto typu organizovanou finanční institucí. „Nadace Moneta Clementia vznikla, abychom nejen brali, ale i vraceli do společnosti. Tato myšlenka se zrodila před Vánoci roku 2020 a já sám jsem rád, jak rychle jsme ji dokázali ustanovit,“ řekl Tomáš Spurný, generální ředitel Moneta Money Bank, která v rámci své nadace na základě doporučení nezávislých expertů klientovi dluh odepíše. Prioritou budou dětské dluhy.