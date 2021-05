Banka dál bojuje o peníze po uhlobaronovi Měkotovi

Kauzu ale kvůli dovolání řeší Nejvyšší soud, který může vše zvrátit. A tato instance rozhodla odložit nabytí právní moci předchozích verdiktů do doby, než o dovolání rozhodne. Bylo tak vyhověno žádosti banky, která se obává, že by mohly požadované peníze zmizet. Právo má rozhodnutí soudu z letošního března k dispozici.

A to je důvod, proč se švýcarská banka obrátila na Nejvyšší soud. Obávala se, že pokud by neodložil výkon pravomocného rozhodnutí, tak by insolvenční proces pokračoval a mohla by přijít o peníze, které zatím v zadlužené firmě leží. Rozhodnutí o dovolání by totiž mohlo přijít později. Konkrétně pak banka v návrhu označila dva věřitele – z Kypru a Britských Panenských ostrovů.