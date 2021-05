Bahno zaplavilo obec na Opavsku dvakrát během dvou dní

"Čistili jsme poslední ulici a máme to tady všechno zpátky. Vrátilo se to víceméně do té včerejší (středeční) podoby," uvedl starosta Šilheřovic. Už po středečních deštích bouřka doprovázená přívalovým deštěm přinesla tuny bahna na silnice i zahrady v obci, ale i do spodních patrech desítek rodinných domů. Starosta předpokládá, že podobné to bude dnes.