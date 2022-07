Babišův ostře sledovaný karavan dostal v Praze nový doplněk: házené vejce

„Máme asi 110. zastávku, zvládl jsem asi třetinu z nich, ale jsem přesvědčen, že roste agresivita hrstky věrných odpůrců. Roste o to více, o co se méně daří vládě a jak jí dochází dech. Oni si ten vztek, že třeba rostou ceny energií, vybíjí na nás, protože jsou přesvědčeni, že my jsme tím strůjcem, že se vládě nedaří. To my ale nejsme, za to nese odpovědnost vláda. My jsme samozřejmě tvrdou opozicí, ale žádnou odpovědnost neneseme,” řekl Novinkám Havlíček.