Babišovy příjmy blednou před Valentou

Statisíce i miliony na účtech, ale také statisícové a milionové dluhy. Tak vypadají majetková přiznání poslanců, senátorů i členů vlády za loňský rok, která museli politici do úterý zaslat do centrálního registru oznámení. Nepřekvapí, že na předních místech žebříčku se drží premiér Andrej Babiš (ANO), který sice kvůli zákonu o střetu zájmů vložil svůj majetek do svěřenských fondů, ale zisky z jeho firem mu dál plynou na účet. Jeho příjmy ale „blednou“ před loňskými zisky senátora Iva Valenty (zvolen za Soukromínky), jinak označovaného za krále hazardu.