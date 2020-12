Babišovy nemocnice za předplatné iDnes umožní předbíhat při vyšetřeních

Server iDnes.cz patří pod mediální dům Mafra, který spadá pod Agrofert a také patří do Babišova svěřenského fondu.

Tyto praktiky se nelíbí opozičním i vládním politikům, podle některých mohou být dokonce nelegální.

Péče na základě členství v prémiovém klubu?

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka chce interpelovat ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). „Zda o tomto případu ví a zda si nechal ověřit, jestli takto nabízené výhody nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Pokud by se ukázalo, že ano, tak by to bylo nezákonné,“ řekl Právu Jurečka.

Dodal, že ve zdravotnictví má být preferována potřebnost a akutní stav pacienta na základě lékařského vyšetření. „Ale ne na základě členství v prémiovém klubu média, které je nepřímo ve vlastnictví premiéra této země,“ podotkl.

Svým předplatitelům Mafra např. nabízí za roční předplatné vyšetření magnetickou rezonancí nebo rentgenem ve zdravotnickém zařízení Pro Diagnostika v pražské Libni, kde je klinika Iscare, která patří do Babišova fondu.

Stejně jako kliniky Gennet, které zase čtenářům serveru iDnes nabízí slevu na vyšetření plodu ultrazvukem.

Narušený přístup

Ministr kultury Lubomír Za­orálek (ČSSD) je znepokojen. Podle něj taková praxe překračuje veškeré limity. „Nemělo by tu docházet k takovémuto propojování státu a privátního podnikání, zvlášť když se to týká Agrofertu. Měla by existovat hranice, která by se neměla překračovat a měl by se v tom udělat pořádek,“ řekl Právu Zaorálek.

Předseda klubu Pirátů Jakub Michálek Právu řekl, že chování firem z Babišova svěřenského fondu dokazuje, jak závažný je střet zájmů předsedy vlády. „Podle informací, které mám, to vypadá, že je to nelegální, protože narušují základní princip rovnosti přístupu ke zdravotnickým službám hrazeným ze zdravotnického pojištění,“ podotkl Michálek.

Dodal, že nemá nic proti zavedení nadstandardu do zdravotnictví. „Ale příjemcem zisku by měla být zdravotní pojišťovna nebo stát, nikoli soukromý subjekt, který získá předplatitele. Jako by nestačilo, že premiér zadává obří inzertní balíky MF Dnes ze státních institucí z peněz daňových poplatníků,“ poznamenal.