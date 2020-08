Babiš: Zraněné Bělorusy by mohli ošetřit v nemocnicích v Česku

Česko by mohlo Bělorusku poskytnout humanitární pomoc. Například někteří zranění by mohli být ošetřeni v českých nemocnicích. Po dnešním večerním jednání to uvedli premiér Andrej Babiš (ANO) a Kryścina Šyjanoková z organizace Bělorusové v ČR. Předseda vlády bude o situaci v zemi ve čtvrtek odpoledne jednat s běloruským velvyslancem v ČR. Běloruská národnostní menšina žijící v ČR podle Šyjanokové trvá na tom, aby Česko neuznalo oficiální výsledky voleb a aby nejednalo s Alexandrem Lukašenkem jako s legitimním prezidentem.