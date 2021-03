Babiš: Většina lidí chápe, že už jde fakt o život

Pane premiére, Hrad ve čtvrtek oznámil, že na váš popud začal prezident vyjednávat také s čínskou stranou o dodávce tamní očkovací vakcíny. Znamená to, že Česko chce jít cestou Maďarska, které nakoupilo jak ruskou, tak čínskou vakcínu bez registrace Evropské lékové agentury (EMA)?

Určitě ne. Je ale potřeba říci, že tady bojujeme o životy lidí a situace v nemocnicích je dramatická. A je jasné, že jediné řešení je vakcína. Samozřejmě jsou tady i jiné léky, které jsme zajistili, jako třeba bamlanivimab, regeneron, které pomohou v prvním stadiu nemoci, aby lidé nekončili na jednotkách intenzívní péče. Proto jsme nakoupili i ivermektin.

Právě vakcíny sháníme po celém světě. Proto jsem pana prezidenta požádal, aby napsal dopis do Izraele, Ruska a Číny. A Izrael nám po naší společné intervenci daroval pět tisíc vakcín. Nechápu, proč nás někdo v této situaci kritizuje za to, že se o vakcíny zajímáme a že se jich snažíme sehnat co nejvíc.

Jak je to tedy s čínskou vakcínou?

Čínský prezident nabízel vakcínu na setkání 17 plus 1 (sdružuje Čínu a státy střední a východní Evropy, včetně Česka). Kancléřka Merkelová mi říkala, že osloví prezidenta Si, aby vakcínu zaregistrovali u EMA. Je pravda, že s těmito vakcínami se očkuje všude po světě, s čínskou jsou zaočkované Spojené arabské emiráty, Srbsko. Maďarsko čínskou vakcínu nakoupilo. Pro nás je důležité mít bezpečnou vakcínu.

Platí tedy, že použití ruské a čínské vakcíny připadá v úvahu až po registraci EMA, na čemž trvá ministr Blatný, nebo stačí, jak tvrdí prezident Zeman, schválení českým SÚKL, pro které ale musí dát výjimku resort zdravotnictví?

Znovu opakuji, že v Evropě chceme všichni, aby výrobci vakcíny měli souhlas Evropské lékové agentury. Proto by podle mého bylo skvělé, kdyby o registraci požádala i Čína.

Takže než bude některá z vakcín odsouhlasena EMA nebo alespoň SÚKL, tak se žádná v ČR neobjeví?

Opakuji, že to musí být bezpečná vakcína se souhlasem SÚKL nebo ministerstva zdravotnictví. Nikdy nedovezeme do ČR vakcínu bez jejich povolení. Vakcíny, které nemají souhlas EMA, musí posoudit ­SÚKL, poté může vydat výjimku k užití v nouzovém režimu ministr zdravotnictví.

Některé firmy mají zájem očkovat čínskou nebo ruskou vakcínou.

Zájem mají firmy i občané, ale není to možné bez stanoviska SÚKL. Kdyby se něco stalo, tak by to riziko šlo za nimi. I proto je nutné, aby se k tomu SÚKL vždycky vyjádřil. Kdybych byl podnikatel, tak bych se zajímal o bezpečnou vakcínu pro svoje zaměstnance, zaplatil bych ji a nechal zaměstnance naočkovat, abych je ochránil. Ale nejsem podnikatel. Jsem premiér. Snažím se ochránit všechny občany této země.

Od začátku tvrdíte, že dáte na stanovisko odborníků. Kdo koho ale teď poslouchá? Vy, politik, sháníte vakcíny a ještě léky. Není to nátlak na odborníky v SÚKL nebo na ministerstvu zdravotnictví, když se dřív jedná, dováží, a až pak se očekává, že to SÚKL schválí nebo že ministerstvo dá výjimku?

Já bych očekával, že ministerstvo zdravotnictví bude mít nějakého analytika, který bude sledovat zahraniční média, odborné weby a studie, co se kde používá, a bude usilovat o získání těchto léků nebo vakcín. A to se neděje. Jako druhý v Evropě jsem přesvědčil Roche prodat regeneron, protože jsem přesvědčen, že to může zachránit životy. Stejně jsem usiloval o bamlanivimab a stejně jsem se začal zajímat o ivermektin, které by mohly pomoci lidem překonat covid bez toho, aby skončili na JIP.

Není to práce pro někoho jiného než pro premiéra?

Jsme ve válce. Nezlobte se na mě, nemáme teď několik měsíců čas čekat na vypracování odborných studií. Na Slovensku nečekali na klinickou studii ivermektinu. U nás ho po­užívá již od listopadu primář FN u sv. Anny v Brně Michal Rezek. Vždy, když se snažíme něco získat, tak se zvedne vlna odporu a všichni hledají, jak to nejde. Já se prostě snažím dělat maximum. Chci zachránit co možná největší počet pa­cientů, jejich životů.

Nyní v Izraeli vyvinuli lék, který se inhaluje a zabíjí ten virus. Zjistil jsem, že u nás mají odborníci podobný vynález, který funguje na zvířatech. Teď čekají na povolení SÚKL, aby se to dalo i lidem. Naši lidé bojují o život teď a my zkrátka nemůžeme čekat, až bude nějaká klinická studie za půl roku.

Neriskujete, že se to za čas obrátí proti vám, když se ukáže, že ty preparáty nefungují tak, jak se čekalo?

Ale s tím musím počítat, že se to obrátí proti mně. Když Maďarsko i Slovensko budou mít naočkováno, tak se mi bude nadávat, proč jsem ruský Sputnik nekoupil také. Dnes mi nadávají, že ho chci koupit, protože to údajně není bezpečná vakcína, což podle mých informací není pravda. Bezpečná je a očkuje se s ním na celém světě včetně Maďarska a Srbska. Zájem projevilo Rakousko a na Slovensku se očkování připravuje. My chceme rychle očkovat, ale vakcíny je pořád málo.

Je to důvod, proč se uvažuje i o návratu k projektu české očkovací látky, který byl loni zastaven při vidině, že bude dost komerčních vakcín? Řada odborníků proti jeho obnově protestuje i kvůli jeho finanční náročnosti.

To je návrh ministerstva zdravotnictví. Zatím o něm rozhodnuto nebylo, byl schválen jen rámec. V ČR byl výzkum na českou vakcínu. Zastavil se, protože to vypadalo, že neměl smysl, neboť nestihne covid. Jenže teď to vypadá, že ty viry tu budou stále, a budou navíc mutovat. Proč by Češi nemohli mít z dlouhodobého hlediska svou vakcínu proti covidu?

ČR a Československo patřily mezi vakcínové velmoci, v 60. letech jsme jako první země na světě vymýtili dětskou obrnu, díky očkování jsme měli minimální výskyt spalniček, příušnic nebo tetanu. V 90. letech měl stát společnost Sevac a mohl regulovat mj. i ceny vakcín. Jenže pak tradiční politici nechali Sevac zprivatizovat. Firmu pod názvem Sevapharma koupil podnikatel, který know-how prodal na Slovensko, a z pozemků a budov udělal byty a domy. Sevapharma skončila v insolvenci a nad naší tradicí vakcín se zavřela voda. Vývoj vakcín má smysl, proč bychom měli být pořád závislí na jiných?

Chystáte se do Izraele. Co je cílem cesty?

Cílem je projednat pro ČR možnost licence na výrobu vakcíny Pfizer, kterou nyní Izrael zprostředkovává pro Dánsko a Rakousko. To je pro budoucnost, protože je možné, že budeme muset očkovat každý rok. Máme zájem i o lék CD 24, což je onen inhalační lék, a náš profesor Špičák by se ­mohl seznámit s jeho klinickou studií. Chceme slyšet i jejich zkušenosti z očkování. Čekám na termín.

Ministr zahraničí Petříček uvedl, že Spojené arabské emiráty nabídly ČR milion vakcín AstraZeneca, ale prý jsme odmítli. Ministerstvo zdravotnictví naproti tomu tvrdí, že žádnou nabídku nedostalo. Jak to tedy bylo?

Pan Petříček dobře ví, že nabídka je od nějaké podivné firmy, kde nějaká dáma s ruským jménem nabízí vakcínu AstraZeneky z Indie, která není povolena v EU, za desetinásobek ceny, než máme nakoupeno od AstraZeneky. Zatímco my jsme vakcínu nakoupili za 47 korun, nabídka z Emirátů je desetkrát dražší. Takže někdo si chtěl namastit kapsu. Zároveň nabídky z černého trhu vyšetřuje EK a OLAF. Pan Petříček akorát podrazil ministerstvo zdravotnictví. Ukázal, že je ochoten pro zviditelnění udělat cokoliv. Očividně lež do jeho repertoáru patří jako základní vybavení. Na vládě jsem o tom mluvil, že jde o černotu. Podobnou nabídku jsme dostali už jednou. AstraZeneca tehdy ostře protestovala. Takže jediným smyslem bylo podle mě zviditelnění pana Petříčka. Kromě toho ve smlouvě s firmou AstraZeneca máme zakotveno, že nemůžeme nakupovat pod touto značkou nic mimo tuto smlouvu.

Česko je v počtu nakažených a mrtvých mezi nejhoršími státy, takže nám nabízí pomoc EU dodávkou sta tisíc vakcín, další státy nabízejí lůžka v nemocnicích. Není to trochu ostuda?

Pomoc v nemocnicích je připravena pro případ, že to náš zdravotní systém nezvládne. Ve středu se konečně ministerstvo zdravotnictví rozhýbalo a navrhlo, aby hejtmani mohli povolat na pomoc zdravotnický personál ze soukromých za-

řízení. Máme nabídky z Německa, Maďarska, Rakouska a Švýcarska. Pomoc s vakcínou nabídla Francie, která nám pošle 15 tisíc dávek, Německo nám darovalo také 15 tisíc vakcín, Izrael pět tisíc. Ano, sháním vakcíny po celém světě, takže nevím, co by na tom bylo ostudné. Důležité je, aby vakcinační místa očkovala rychleji, aby si nenechávala druhou dávku. Rozdíl mezi dodanými a naočkovanými vakcínami je stále velký. Problém také je, že se přislíbené množství dodaných vakcín často mění. Třeba teď na duben nám Pfizer oznámil, že jich dostaneme o 400 tisíc méně, než s čím jsme počítali. Situace se stále mění. Od AstraZeneky jsme teď měli dostat 60 tisíc – a ve čtvrtek jich přišlo 50 tisíc.

EU nám poskytne 100 tisíc vakcín Pfizer. Jak zní domluva?

To se dohodlo na setkání všech evropských států. My jsme o to bojovali, ale bylo to dlouhé, protože byl potřebný souhlas všech zemí a některé měly dost dlouho výhrady. Což jen dokazuje, že dosáhnout shody všech v EU je fakt těžké, protože názor členských států mohou ovlivňovat i osobní názory vůči střední a východní Evropě. Nakonec se to povedlo a vakcíny Pfizer přijdou příští týden. Podotýkám, že je to jen zápůjčka. My to budeme muset v dubnu vrátit.

Od pondělka platí tvrdá opatření. Co když během tří týdnů nezaberou?

Nepředpokládám, že za tři týdny budeme rozvolňovat, ale doufám, že se to stane po Velikonocích. Priorita jsou naše děti a jejich návrat do škol. Nerad bych něco sliboval. Musíme snížit počet nakažených a hospitalizovaných. Myslím, že většina lidí pochopila, že už jde fakt o život, a konečně vidíme, že naši spoluobčané se snaží dodržovat daná opatření. Na druhou stranu na sociálních sítích vidíme plno restaurací, které jsou v provozu. Policie proto musí dodržování opatření důrazně vymáhat. Bohužel Senát vrátil do Sněmovny zákon umožňující udělovat vyšší pokuty. Pokud by senátoři mysleli boj proti pandemii vážně, pak by podpořili nástroj, který umožní citelně pokutovat ty, kteří opatření úmyslně porušují. Otevřené hospodě se pokuta 10 tisíc vrátí do hodiny.

Co lze čekat, pokud se situace nezlepší? Připadá v úvahu ještě větší zpřísnění?

Pokud jde o epidemiologická opatření, je to na ministerstvu zdravotnictví. Mělo by si konečně najít důvěryhodnou osobu, která bude právě epidemiologická opatření komunikovat na veřejnosti. Místo politiků.

A 15. března konečně dojde ke změně na pozici hlavní hygieničky. V jiných zemích je výraznou tváří epidemiologie hlavní hygienik, v Německu je to Kochův institut.

Výměna hlavní hygieničky Rážové byla vaše iniciativa?

S vedením hygieny jsem nebyl dlouhodobě spokojen. Jsou tam kvalitní lidé, které znám z doby videokonferencí za ministra Vojtěcha. Teď podle mého názoru hygiena nebyla téměř vidět, co se týče epidemiologických názorů.

O ministru Blatném tvrdíte, že ho neodvoláte, přičemž na druhou stranu se nijak netajíte kritikou na jeho adresu. Jak to jde dohromady?

Ministerstvo zdravotnictví je poddimenzované, je tam minimum výkonného personálu, a spousta lidí, kteří tam nepatří. S ministrem jsem o tom mluvil. Už dávno měl ministerstvo personálně posílit. Teď konečně nějaká změna přichází, ale mělo by jich být víc.

Jste ochoten připustit, že pro ministra nemusí být zrovna příjemná situace, když mu tak říkajíc fušujete do řemesla?

Jsem předseda vlády a ve finále nesu za vládu a její činnost odpovědnost. Já budu skládat politické účty, ne ministr zdravotnictví.

A prezident Zeman vám mluví do personálních záležitostí vlády?

Nemluví.

Takže to byla jeho představa, když v neděli v TV Prima hovořil o možné výměně resortů mezi ANO a soc. dem., kdy by v křesle ministra zdravotnictví mohl být exhejtman a poslanec za soc. dem. Běhounek?

To je názor pana prezidenta, který jsem vzal na vědomí.

Odmítáte výtky o vládním chaosu. Jen pro příklad: tento týden jste rozhodli o zákazu závodního stravování, který vydržel jediný den…

Ano, uznávám, že otázka stravování byla chyba. Nešlo o žádný zlý úmysl. A hned jsme ji napravili, takže vláda není hluchá. Ale v současné kritické situaci řešíme tolik věcí, že k chybě může dojít. Vím, že to není omluva, ale jak se říká: kdo nic nedělá, nic nezkazí.

Nemáte strach, že kvůli situaci s covidem se vám může vzdalovat šance na výhru ve volbách?

Strach mám jen o svou rodinu. Volby neřeším. Řeším to, jak zachránit životy lidí a totálně nezadřít ekonomiku.

Tento týden jste se ve vládě dohodli na povinném testování ve firmách. Proč jste s tím nepřišli dřív?