Babiš uvádí Arenbergera do funkce

O odchodu Blatného se spekulovalo již od úterý, on sám to oznámil ve středu dopoledne. „Chtěl bych vám sdělit, že mě pan prezident na žádost pana premiéra odvolal. Jako důvod beru politické rozhodnutí, na které má pan premiér právo,” řekl.

Arenberger, kterého již v 11:30 do funkce jmenoval Zeman, naopak dříve pro Novinky řekl, že on by zájemcům umožnil, aby se ruským Sputnikem V očkovali v rámci klinického zkoušení. Stačil by souhlas etické komise a Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), což by podle něj zabralo nanejvýš měsíc.