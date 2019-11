Babiš: Superhrubou mzdu zrušíme a daně snížíme

Proti vaší vládě tento týden stávkovali učitelé. Nemůžete si za to trochu sám, když jste v lednu říkal, že příští rok jim platy porostou o 15 procent a je z toho nakonec vcelku deset procent?

Jediný závazek, který v tomto směru máme, obsahuje programové prohlášení vlády. Tam je jasně uvedeno, že v roce 2021 dosáhne průměrná mzda u pedagogů 45 342 korun. Ten slib samozřejmě splníme, stejně jako že v roce 2021 bude průměrný důchod přes 15 tisíc korun. Jen letos průměrný plat pedagogů bude 38 231 korun, což je víc než průměrný plat v ČR.

Když slyším pravici, jak nás kritizuje kvůli učitelům, tak se musím smát. Za sedm let pravicových vlád stoupla mzda učitelům o 2620 korun a za nás za stejné období v roce 2021 vzroste o 18 945 korun. Nepedagogům v letech 2008 až 2014 stoupl plat o dva tisíce, za nás to od roku 2014 do roku 2021 bude o 11 tisíc korun. Ta čísla jsou jasná a nezpochybnitelná.

Tedy neuznáte, že někdy rychleji mluvíte, než je vhodné?

Proč, když to vytrháváte z kontextu? Na rok 2019 jsme navyšovali platy učitelům o 15,9 procenta a je možné, že jsem se v lednu vyjádřil, aby příští rok to bylo také 15 procent, jelikož jsem si myslel, že jinak bychom na těch 45 tisíc v roce 2021 nedosáhli. Nakonec se ale ukázalo, že nám bude stačit deset procent, abychom slib splnili.

Číslo 15 procent přece nebyl žádný závazek a nikdy ani nepadlo při jednání s odboráři. Proto si myslím, že stávka byla nekorektní a zbytečná, notabene nyní, kdy do školství jde tolik peněz jako nikdy. Odborářům ale nešlo o učitele, nýbrž o vlastní zviditelnění, protože chtějí do politiky jako řada jejich předchůdců.

Odborářům se nelíbí, že nepůjde o plošné desetiprocentní zvýšení, ale že se tarify zvednou o osm procent a dvě procenta půjdou do odměn, o kterých budou rozhodovat ředitelé. A stejně tak poukazují, že průměrná mzda na papíře se může lišit od reality.

Musíme ale motivovat dobré učitele, protože všichni nejsou stejní. Proto chceme ředitelům dát možnost, to jsou ta dvě procenta, aby dobrým kantorům mohli přidat víc. Jinak nám budou ze škol odcházet. Chceme, aby učitelská profese byla zase prestižní, a proto budeme kantory podporovat i nadále.

Premiér Andrej Babiš Foto: Jan Handrejch, Právo

V minulosti, například za Sobotky, se platy vždycky navyšovaly plošně všem. Tou cestou jsme jít nechtěli, proto jsme letos učitelům přidali dvakrát tolik než ostatním profesím. Nevím, proč paní Valachová, když byla ministryní školství, místo toho, aby dávala peníze na platy kantorů, zavedla inkluzi, která nás od roku 2016 už stála dvacet miliard.

Když jsme u těch slibů, také jste říkal, že vláda nebude zvyšovat daně. Ve Sněmovně jste přitom s podporou KSČM prosadili balíček, který víc zdaní alkohol, tabák a hazard, výhry nad milion a zdvojnásobí poplatek za vklad do katastru.

Zvyšujeme daně u věcí, které škodí lidem a společnosti.

Vyšším zdaněním problémy s neřestmi nevyřešíte. Co férově přiznat, že do státní kasy potřebujete víc peněz, protože se vám jich na sliby už nedostává?

Samozřejmě že je to i kvůli příjmům do rozpočtu, ale těch osm miliard nebude nic zásadního. Ten balíček byl spojen s navýšením rodičovské z 220 na 300 tisíc korun.

Hlavně ale musíte brát věci v kontextu. Snížili jsme DPH pro restaurace z 21 na 10 procent, stejně jako snižujeme sazbu u řemeslníků, na vodné a stočné a kvůli EET i na točené pivo. Zvýšili jsme pracujícím rodičům daňovou slevu na děti, školkovné a tak dále.

Za posledních šest let jsme snížili 100 miliard daní, na rozdíl od pravice, která je vždy navyšovala, ačkoli slibovala pravý opak. Jen si vezměte superhrubou mzdu, to je podvod ODS, která slibovala zaměstnancům rovnou daň 15 procent a ve výsledku z toho je nynějších 20,1 procenta.

Také jste sliboval, že superhrubou mzdu zrušíte, ale zatím je ticho po pěšině. To proto, že dobře víte, že by klesly příjmy do rozpočtu?

Volební období nám končí v roce 2021, takže do té doby to musíme nějak udělat. Dost ale záleží na Sněmovně, jestli zase nebude obstruovat, a také s jakými pozměňovacími návrhy přijdou poslanci a co z toho všeho nakonec vznikne.

Premiér Andrej Babiš Foto: Jan Handrejch, Právo

Máte pravdu, že pak zdanění reálně klesne na 19 procent, což představuje výpadek 23 miliard korun, ale nesmíte zapomenout, že se ty peníze neztratí, ale že je dostanou zaměstnanci. Budu mnohem raději, že si je utratí, jak uznají za vhodné. Takže se bavíme o tom, jestli je sklenice z poloviny prázdná, nebo z poloviny plná.

Navíc stávající solidární zvýšení daně zachováme zavedením sazby 23 procent z hrubé mzdy a umožníme podnikatelům uplatnit odpočet od základu daně ze samostatné činnosti ve výši tří čtvrtin jimi odvedených pojistných.

Blíží se 30. výročí listopadu 1989. Jak na sametovou revoluci vzpomínáte?

V té době jsem pracoval jako delegát na obchodním oddělení v Maroku, kde jsem zastupoval 15 podniků zahraničního obchodu. Takže jsem dění v Československu sledoval hlavně ze záběrů zahraničních televizí.

Jaké máte plány letos? Loni jste věnec na Národní položil v noci, navíc den před výročím se chystá demonstrace na Letné.

Je mi líto, že se někdo chystá zneužít výročí k vlastním politickým účelům a chce dál pracovat na rozdělování společnosti, místo toho, abychom si aspoň v tento den od toho všeho dali pokoj a společně vzpomínali a bilancovali.

Vždyť ten spolek má na svém webu, že nechce trestně stíhaného premiéra, přitom já už nějakou dobu trestně stíhaný nejsem. A když nahrají písničku, ve které zpívají „Chcem, aby Zeman odstoupil a Babiš podal demisi, buďte rádi, že to neřešíme jako kdysi“, tak ať mi nikdo netvrdí, že to není politický mítink.

Každopádně vláda výročí oslaví určitě důstojně, stejně jako 100 let od vzniku Československa, do Národního muzea přijede zase řada státníků.

Šlo mi o to, jestli se vy objevíte na veřejnosti.

Nechci rozdělovat, ale spojovat, což někdy je dost obtížné. Loni jsem 21. srpna byl u Českého rozhlasu, kde jsem pronesl velice smířlivý a spojovací projev. Odpovědí mi bylo plivání a urážky. Když jsem se chtěl s demonstranty setkat před Sněmovnou, tak po mně házeli lahve. A pak 17. listopadu můj věnec skončil v koši.

Když půjdu na Národní, tak zase mi někdo bude sprostě nadávat a můj věnec zase skončí v koši. Když tam nepůjdu, tak zase budu poslouchat, že jsem tam měl jít, protože jsem důstojně neuctil památku listopadu. Takže budu kritizován, ať udělám cokoli. Určitě chci výročí uctít, ale jak přesně, ještě uvidím.

Blíží se lhůta, do kdy má nejvyšší státní zástupce Zeman rozhodnout, zda vrátí do hry vaše trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo. Co budete dělat, když zruší rozhodnutí pražských žalobců?

Nevím, proč by ho rušil. Státní zástupci jen potvrdili to, co jsem celou dobu říkal, tedy že nedošlo k žádnému porušení zákona. Byla to čistě účelová záležitost, která mě a hnutí ANO měla poškodit před volbami. Nepředpokládám, že by někdo mohl zjistit něco jiného.

Co nahrávka ze slovenské kauzy Gorila, jejíž autentičnost nebyla potvrzena, která naznačuje, že jste v minulosti mohl skrytě sponzorovat stranu Smer výměnou za desetileté daňové prázdniny pro slovenskou chemičku Duslo Šaľa, která vám tehdy patřila?

Jéžišmarjá, pane redaktore, to je lež, kterou někdy v roce 2015 napsal jeden slovenský novinář, a teď se toho chytili zase čeští novináři, kteří mě nesnášejí. Je to samozřejmě naprostý nesmysl, který někdo recykloval. Samozřejmě že jsem tajně nikoho nesponzoroval.

Má čistý stůl i Agrofert v případě německé firmy SKW, která si měla objednat reklamu u společnosti Čapí hnízdo, čímž si měla vaše bývalá firma uměle snížit daňový základ a tím připravit německý stát o peníze na daních?

Vidíte, a to jsem si myslel, že od vás s Čapím hnízdem už budu mít pokoj. Další nesmysl a dopadne to stejně jako všechny ostatní údajné kauzy, jako například dotace pro Synthesii, které se ukázaly jako naprosto v pořádku, proto policie ani nezahájila řízení. Opakuji, nikdy jsem já ani má bývalá firma neporušovali zákon.