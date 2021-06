Babiš: Stát pomůže bouří poničené obci Stebno podobně jako obcím na Moravě

Babiš uvedl, že ve středu do Stebna přijedou ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) a ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD), aby s obyvateli na místě mluvili o tom, co je potřeba.

„Je potřeba říct, že i tady bylo tornádo, také jsou postižené domy. A domluvili jsme se starostou, že ve středu v 9:00 ráno přijede paní Dostálová a bude projednávat se starostou, co my konkrétně pro obec uděláme,” řekl dnes novinářům Babiš. Přislíbil 50 krychlových metrů dřeva, které postiženým lidem mají na opravy uvolnit Lesy ČR. V postižených obcích budou podle něj mobilní týmy, kde si lidé budou moci objednat pomoc.

Starosta Kryr Miroslav Brda sice premiérův slib přivítal, ale jak řekl, slibů za více než 30 let svého starostování slyšel už hodně, a tak si počká až na to, jaká bude realita. „Podle nás by bylo nejlepší, kdyby nám vláda poskytla nějakou sumu v jednom balíku a klidně ať se za rok přijedou podívat, co jsme s nimi udělali. Pokud budeme muset vyplňovat žádosti a formuláře, tak ty peníze nedostaneme ani příští rok,” obává se Brda. Proto raději požádal premiéra, aby mu na své sliby dal ruku.