Babiš stále hledá pozemky pro úřednickou čtvrť, tentokrát byl v Malešicích

„Česká pošta se rozhodla pozemky opustit. Následně půjde tento prostor do prodeje a jedním z investorů by mohl být i Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,” řekl Babiš po prohlídce malešického areálu.

Volný prostor by pak stát mohl využít pro plánovanou vládní čtvrť. „Jednáme se státem, aby zvážil jestli by nebyl vhodný pro administrativní vládní čtvrť,” doplnil Knap.

Premiér je v současné době ve sporu s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti), jelikož pozemky v Letňanech, kde by Babiš čtvrť viděl nejraději, jsou v majetku města. To za ně požaduje peníze na pražské dopravní tepny. Mezi oběma stranami jde zatím ale spíš pouze o špičkování než o skutečnou vůli se dohodnout a začít na projektu spolupracovat. Premiér zatím nemá ani žádný konrértní návrh, ale pouze počty úředníků z jednotlivých resortů, kteří by do nové čtvrti mohli být přesťehováni.