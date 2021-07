Babiš se nemusí omlouvat za „zabil lidi cez padáky“. Zbabělec se omluvit neumí, reagoval Kalousek

Soud už jednou Kalouskově žalobě vyhověl a nařídil Babišovi se za jeho slova omluvit, rozhodnutí ale letos v únoru zrušil Krajský soud v Praze a vrátil případ k dalšímu projednání. Okresní soud byl tak vázán právním názorem odvolacího soudu.

„S ohledem na závazný právní názor musí soud konstatovat, že se žalovaný dopustil výroků na půdě parlamentu, která zaručuje maximální možnou míru svobody projevu,“ uvedla soudkyně Simona Kačerová, která podotkla, že se snažila Babiše přimět k omluvě, leč neúspěšně a musela se tak podřídit názoru krajského soudu.

Podle Kačerové šlo o tzv. hybridní výroky, které v sobě kombinují skutkový i hodnotící prvek. Kalousek navíc vůči Babišovi rovněž používá expresivní výroky, čím Babiše do určité míry vyprovokoval. Navíc jako bývalý politik je Kalousek povinen snášet vyšší míru kritiky.

Kalousek: Babiš lhal, na tom soud nic nezměnil

„Ten výrok je sprostá pomluva. Dokázal jsem ji odpustit každému, kdo se časem za její šíření omluvil. Po zbabělci, který se omlouvat neumí, by měl člověk požadovat slušnost soudní cestou. A pokud to soud tak nevidí, je to asi tak všechno, co se s tím dá dělat,“ řekl Novinkám.

„Skutková podstata je stále stejná. Andrej Babiš evidentně lhal v Poslanecké sněmovně. Jestli se za to musí, nebo nemusí omlouvat, na to mají soudy evidentně různé názory,“ doplnil Kalousek.

Babišovi se to může vrátit, upozornil advokát

„Pan premiér utrpěl Pyrrhovo vítězství, nyní v podstatě bude možné, aby kdykoliv kdokoliv na půdě Poslanecké sněmovny vykládal o komkoliv jakékoliv lži, bez možnosti toho, aby se tomu nešťastníkovi dostalo jakékoliv satisfakce. A to se samozřejmě může týkat i pana premiéra,“ komentoval rozhodnutí Kalouskův právní zástupce Stanislav Balík.

Podle něj jde o těžkou porážku politické kultury. „Kdybychom to dovedli ad absurdum, tak jednoho dne by mohl být nejrespektovanějším poslancem ten, který by měl nejvyšší pás v MMA, a na jeho názory by se tam v podstatě posléze mohlo dát,“ doplnil Balík.

„Je nutné zohlednit to, že ty výroky byly vyřčeny v politické debatě, byl k nim prokázán reálný základ a jednalo se o ostrou výměnu názorů v Poslanecké sněmovně,“ komentoval to Babišův advokát Jiří Urbánek.

Kalousek zažaloval Babiše kvůli jeho výrokům na svou adresu v roce 2018 ve Sněmovně během jednání o vyslovení důvěry vládě. Kalousek tehdy Babišovi vytkl, že se „bojí lidí s jinými názory, kňourá, fňuká, křivě přísahá na zdraví svých dětí, podvádí a kňučí“.

Což Babiš neunesl a pustil se do Kalouska, že prý „rozkrádal ministerstvo obrany a zabil lidi cez padáky“. Nadto Kalouska Babiš označil za „ožralu“ a „zloděje zlodějského“. Za tím si premiér stále stojí a omluvit se Kalouskovi odmítá.

Podle Balíka Babišovy výroky nikterak nesouvisely s projednávaným tématem, tj. hlasováním o důvěře vládě, a byly proneseny v osobní rovině. Urbánek zase tvrdil, že premiér jen reagoval na Kalouskův projev a při té příležitosti připomněl kauzy, s nimiž je Kalousek spojován. Podle Urbánka Babiš nejednal jako soukromá osoba, ale jako předseda vlády. Urbánek se také množstvím novinových článků snažil soud přesvědčit, že vulgarita je ve Sněmovně běžná. Balík k tomu poznamenal, že jde o Babišovo kličkování před „chlapským přístupem k běžné slušnosti“.

Babiš si svými výroky vysloužil několik žalob. Za svá slova o zkorumpovanosti nevládní organizace Transparency International se podle pondělního rozhodnutí pražského krajského soudu omlouvat nemusí, naopak za výroky o senátorovi Lukáši Wagenknechtovi (za Piráty), že je psychopat a udavač, nařídil minulý měsíc soud premiérovi omluvu.