Babiš se chlubí, že ve Sněmovně mluvil 3 hodiny a 15 minut. Chce trhnout Okamuru

„Skončí soutěž o náčelníka ,velká huba‘, budeme tu slyšet racionální výstupy. Ne předhánění v tom, kdo více blábolí. Na to, že v minulosti vyhrával pan předseda (SPD Tomio) Okamura, jsme byli zvyklí. Překvapilo mě, že včera se do soutěže aktivně zapojil pan předseda Babiš,“ uvedl ve středu ráno Jurečka.

Po vystoupení Jurečky si Babiš přinesl ke sněmovnímu pultíku dvě lahve vody a štos papírů. „Jurečka konstatoval, že jsem se zapojil do soutěže o blábolení. Já jsem soutěžil celý život, tak budu mít dnes radost mluvit o zdravotnictví, a jak říkal pan Jurečka, blábolit,“ prohlásil.

„Včera jsem trhnul 3 hodiny 15 minut, nevím, jestli dneska trhnu Okamuru,“ dodal a započal tím svůj dopolední projev. Přitom právě Babiš v době, kdy byl ve vládě, kritizoval Sněmovnu za to, že je podle něj „žvanírnou“.

Stát platí za každého svého pojištěnce z rozhodnutí bývalého Babišova kabinetu od ledna 1967 korun měsíčně, o 200 korun víc než loni. Od července to má být podle novely o 400 korun méně. Stát by tak měl za celý letošek odvést do veřejného zdravotního pojištění za každého pojištěnce v průměru stejný objem peněz jako loni.