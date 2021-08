Babiš: S lockdownem nikdo nepočítá, není pro něj důvod

Pokud ANO vyhraje volby, což podle průzkumů není vyloučené, s kým byste sestavil vládu? Vypadá to, že moc možností nebude.

Průzkumy beru s pokorou a do voleb je ještě daleko. Vznikly dvě nesourodé koalice, které mají jediný cíl: odstranit mě za každou cenu z politiky. V koalici pirátů a STAN zuří boj mezi kandidáty, takže se vymezují proti Babišovi, protože si myslí, že jim to pomůže. Přitom pan Rakušan jedním dechem sliboval slušnou kampaň a druhým dechem lhal, že prý mám neomezené prostředky. Každý ví, že strany mají povoleno vydat na kampaň maximálně 90 milionů.

Kandidáti STAN si slušnou kampaň představují i tak, že chodí na mé autogramiády, kde uráží nejen mě, ale i občany, kteří si tam přišli pro podpis. To se nám stalo například ve Zlíně a Přerově. V Ústeckém kraji kampaň ANO zase sabotují piráti a také mě tam vytrvale terorizuje kandidátka Trikolory. A při debatě v Deníku…

A tam jste řekl, že Schengen je nefunkční a že byste upřednostňoval státní hranice?

Zase to někdo posunul. Jsem pro funkční Schengen, jsem dokonce pro jeho rozšíření, ale musí to být funkční systém: tedy důsledná ochrana vnější hranice a uvnitř volný pohyb. Bohužel dnes Schengen není funkční a nebyl ani v roce 2015, kdy došlo na migrační vlnu.

Premiér Andrej Babišna tiskové konferenci k výstavbě onkologického centra. Foto: Jan Handrejch, Právo

Jediný, kdo bránil hranice Schengenu v roce 2015, byl Viktor Orbán, který proti migrantům postavil plot. Já jsem ten, kdo často na Evropské radě říká: vezměme do Schengenu Bulharsko, Rumunsko, Srbsko a Chorvatsko, mějme jasnou strategii vůči západnímu Balkánu a braňme Evropu proti nelegální migraci na vnější hranici. Ale moji oponenti a s nimi spřízněná média, která vytrvale pomáhají panu Bartošovi, vytrhli můj výrok z kontextu a začali psát, že nechci Schengen.

Nechcete tedy návrat ke státním hranicím?

Ne. Chci funkční, zdůrazňuji funkční Schengen. Třeba Chorvatsko a Bulharsko skvěle hlídají hranice, ale nejsou součástí Schengenu, což je absurdní. Musíme bránit Evropu na vnější hranici a ilegální migraci můžeme zastavit jenom bojem proti pašerákům a dohodami s Tureckem, Marokem, Alžírskem, Tuniskem, Libyí. Dánsko, Švédsko i Rakousko, které v 2015 migranty vítaly, je dnes už odmítají. To piráti podporují nelegální migraci a multikulturní model. Pan Bartoš říkal, že mu nevadí většinově muslimská Evropa, a teď se ze svých výroků snaží vylhat.

Jsme nejpromořenější národ. Já bych pro uznávání protilátek byl.

Na piráty jsem se úplně neptal, spíš na to, s kým byste šli. Protože se může stát, že na vás žádná strana nezbude.

Volby jsme zatím nevyhráli, takže to není úplně namístě. Jsme catch-all party, hnutí pro všechny. Šokovalo mě Spolu, když přišlo s novými vizuály, na nichž mě označují za hrozbu. S ODS jsme prosadili zrušení superhrubé mzdy a nyní mě označují za nějaké zlo. A tyto tradiční strany, které tu roky tunelovaly naši zemi, dnes říkají, že jsem proruský. To je trapné, protože všichni dobře vědí, že to byl ministr ANO, kdo vydal (ruského hackera) Nikulina do USA, že jsme vyhostili tři ruské diplomaty po útoku na Skripala a že kvůli Vrběticím jsme se zbavili ruské rezidentury v Praze. O čem tedy mluví?

S ODS byste si vládu představit uměl? V ANO něco takového prosazuje moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák i někteří poslanci.

Pokud volby vyhrajeme a pokud mě pan prezident pověří, budeme jednat. Budeme se rozhodovat hlavně podle programových priorit. Ale nebude to lehké, když program Pirátostánu a Spolu je stále dokola Antibabiš. Oni jsou Babišem posedlí. Je směšné, když pan Fiala říká, že piráti jsou levice a on je konzervativní, přitom je v koalici s béčkem pirátů, tedy TOP 09. Její předsedkyně Pekarová chce migranty i euro. Fiala zase euro nechce a asi nechce ani migranty, ale kvůli cíli odstranit Babiše raději zradí vlastní program i vlastní voliče.

Ve vaší knize „Sdílejte, než to zakážou!“ mluvíte i o tom, že pokud vyhrajete volby, bude to vaše poslední období, pak už kandidovat nebudete.

To je pravda. Za další čtyři roky určitě kandidovat nebudu.

Znamená to, že po dalším volebním období byste pomýšlel na Hrad?

Na to se mě ptají všichni, ale teď máme opravdu jiné starosti. Teď bude probíhat další fáze očkovací kampaně. Chceme přesvědčit ještě pět až deset procent lidí, aby se nechali naočkovat, abychom se dostali přes sedmdesátiprocentní proočkovanost. Ministerstvo zdravotnictví teď řeší třetí dávku vakcíny, já řeším protilátky, připravujeme rozpočet. A do toho kampaň, teď jsem měl tiskovku ohledně lithia, které díky nám zůstalo v českých rukou. Takže práce mám víc než dost.

Zmínil jste protilátky. Před několika dny byl kulatý stůl na ministerstvu zdravotnictví, experti k tomu zatím mají negativní stanovisko.

To byl první kulatý stůl, který jsem svolal. Závěr je, že na definitivní odpověď je zatím brzy, protože nemáme dostatek dat. Pan Dušek, ředitel ÚZIS, připravuje další podklady. Protilátky uznává jen Rakousko, ale my jsme zase nejpromořenější národ. Já bych pro uznávání protilátek byl.

Čím to je, že jsme nejpromořenější národ?

Nechci spekulovat. Teď by to ale měla být výhoda. Chápu, že ministerstvo zdravotnictví a paní profesorka Vašáková říkají, že lidé by se měli očkovat bez ohledu na protilátky. Když ale ministerstvo už jednou řeklo, že kdo byl covid pozitivní, se má očkovat až za 180 dní, tak nepřímo přiznalo, že protilátky hrají roli.

Oslovil jsem Jaromíra Jágra s tím, že by bylo skvělé, kdyby se nechal očkovat veřejně. On řekl, že má vysoké protilátky a že mu praktik doporučil, že se očkovat nemá. Řekl jsem to interně na poradě, někdo to vyžvanil, pak do toho namontovali moji dceru a hned byl oheň na střeše. To jen pro ilustraci.

Vedení ministerstva (zdravotnictví) bohužel koncem ledna razilo strategii promořování.

U nás ze všech lidí, co měli covid, je 900 tisíc naočkovaných, ale 700 tisíc není. Ty bychom mohli brát jako imunní, ale nevíme, jak vysoké mají protilátky. Odbornice ze Státního zdravotního ústavu v Praze připustila, že tři měsíce by protilátky mohly fungovat. Ti, kdo prodělali covid a nemají na to papír, jsou diskriminováni. Zatím se ale protilátky neuznávají skoro nikde, nikdo to moc neřešil. Já se o to zajímám.

Mnozí poukazují na to, že za onu promořenost může i vládní politika, jako například chaotické rozvolňování v prosinci. Česko má dnes přes třicet tisíc mrtvých s covidem.

My jsme po Vánocích opatření udělali, opozice nás ale vždycky kritizovala. Když jsme zpřísňovali, chtěli rozvolňovat, když jsme rozvolňovali, chtěli zpřísňovat. Jsme snad jediná země, kde opozice spolu s aktivistickými novináři celou pandemii politicky zneužívala, jen aby poškodila Babiše a vytřískala na tom preference.

Bohužel přes Vánoce se to nepovedlo. Dali jsme lidem možnost zdarma se testovat, ale přes svátky proběhly návštěvy rodin, a to úplně nedopadlo. Ten nejtvrdší lockdown, který začal začátkem března, měl přijít už někdy koncem ledna. Tehdy ale vedení ministerstva bohužel razilo strategii promořování.

Dnes jsme čtvrtí nejlepší v sedmidenním průměru incidence. Moji odpůrci se mi vysmívají, že jsem v srpnu 2020 řekl, že jsme „one of the best countries in covid“, což v té době byla pravda.

Jenže záhy jsme byli jedni z nejhorších.

Do konce září jsme měli minimální počet zemřelých. Problém nastal v říjnu a ještě větší v březnu. Ale covid je nepředvídatelný. V Německu je teď čtvrtá vlna, případy rostou i jinde v Evropě. V každém případě teď situaci musíme hlídat a být zodpovědní. Jde hlavně o lidi, co se vracejí z dovolených. Chceme posílit letiště, kde cizinecká policie ani celníci nestíhají kontrolovat lidi, aby dodržovali pravidla.

Také chceme, aby 1. září děti normálně šly do školy.

Vláda nejdřív schválila, že se od září testy na covid už nebudou s výjimkami hradit. Pak jste zasáhl a opět je všechno jinak, pár dní nato vláda oznámila, že zůstanou hrazené.

Podepisuju tisíce knížek, mluvím s lidmi po celé zemi a ptám se jich, jak to vidí. Dospěl jsem k názoru, že ti, kdo se nechtějí očkovat, nebudou se ani testovat, když za to budou muset platit. Ve chvíli, kdy je čtvrtá vlna v Německu, vzniká riziko, že bychom tu mohli mít další nekontrolovatelné šíření epidemie.

Volal jsem (předsedovi České vakcinologické společnosti) Romanu Chlíbkovi. Souhlasil se mnou, ať testy dál hradí pojišťovny. Pan Prymula s panem Hajdúchem řekli totéž. I Němci zpoplatnění testů odložili na polovinu října. Novináři, kteří stále píšou proti nám, dnes tvrdí, že je to od Babiše populistické, ale že je to vlastně dobře. Když to porovnáme s minulým rokem, když mi účelově vyčítali, že jsem v září zabránil rouškám, což byla taky nepravda, jsem dnes naopak opatrnější.

Premiér Andrej Babiš s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem Foto: Petr Horník, Právo

Souhlasil s tím i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch? Do poslední chvíle mluvil o tom, že skončení úhrady testů je hotová věc.

Samozřejmě že s tím souhlasil. Nebylo ideální změnit rozhodnutí, které odsouhlasila vláda. Snažil jsem se vymyslet nějakou motivaci pro očkování, navrhoval jsem třeba dva dny volna, nechal jsem se inspirovat u soukromých firem, ale to bylo přijato vlažně. Nechtěli jsme nikoho povinně očkovat. Potřebujeme hlavně chránit domovy seniorů a zdravotnická zařízení, ale nechceme personál nutit. Musíme na ně apelovat, aby se alespoň testovali jednou týdně. Ideální by bylo, kdyby se všichni zaměstnanci testovali.

Nezvažujete povinné očkování alespoň pro tyto skupiny, o kterých jste mluvil, jako to funguje například ve Francii?

Ne. Nejsme ve Francii, u nás to není představitelné. Připravujeme ale intenzivní kampaň na podporu očkování.

Je vláda připravená na podzimní vlnu, aby se nemuselo opět zavírat?

Jsme na to připraveni. Je to úplně jiné než loni. Minulý rok jsme netestovali žáky. Nyní chceme, aby se všichni žáci a studenti, kteří nejsou očkováni, testovali. Nakoupili jsme antigenní testy, je možnost zaplatit i PCR testy školám. K tomu probíhá očkování, řešíme přeočkování i protilátky. Nevím, co bychom ještě měli udělat. Nikdo nepočítá s tím, že by na podzim byl zase lockdown, k tomu není žádný důvod.

Prezident je naštvaný, že jsem Koudelku pověřil.

Prezident Miloš Zeman tvrdil, že jeho spolupracovníky, a tedy zřejmě i jeho, odposlouchávala BIS a že jste to údajně osobně zastavil. Na to jste reagoval, že jste nic takového neudělal. Znamená to, že prezident neříká pravdu?

Musím o tom s panem prezidentem mluvit, je to nepříjemná situace. Můžu vám citovat ze zákona, že „prezident republiky a vláda ukládají zpravodajským službám úkoly v působnosti těchto služeb. Za činnost zpravodajských služeb odpovídá vláda“. Vůbec nemůžu úkolovat BIS. Úkoly zadává vláda jako celek, nikoliv premiér. Je absolutně vyloučeno, abych něco takového dělal. Pan prezident velice nemá rád pana Koudelku (šéfa BIS). Já se snažil, aby pana Koudelku pan prezident přijal, aby ho vyslechl a nějak si to spolu vyjasnili. Rozhodnutí, které jsme udělali, že jsme pana Koudelku vedením BIS jen pověřili a nechali další rozhodnutí na nové vládě, atmosféru zklidnilo. Prezident se ale vyjádřil, jak se vyjádřil, budu s ním o tom v sobotu mluvit.

Nebylo to pověření Koudelky úlitba prezidentovi, že jste vlastně nerozhodl ani tak, ani tak?

Prezident je naštvaný, že jsem Koudelku pověřil, to nemůže být úlitba. Myslím, že to bylo nejlepší řešení, ale panu prezidentovi se to nelíbí, chci mu to vysvětlit. Šéf BIS má mandát na pět let, přesahuje to dvě vlády. Vyčítal jsem panu Koudelkovi, že se stal terčem politického střetu mezi prezidentem a opozicí. Tato funkce nikdy nebyla řešena veřejně, tajné služby mají být tajné.

Je kvůli Koudelkovi mezi vámi a prezidentem roztržka?

Vždyť vám říkám, že pan prezident má na pana Koudelku dlouhodobě negativní názor. Opakovaně jsem navrhoval Koudelkovo povýšení na generála, prezident to ale odmítá a tvrdí, že šéf BIS dělá svou práci špatně. Ano, byla tu kauza Vrbětice, kde vznikaly otázky, proč jsme to věděli až za šest a půl roku. Navíc to rozklíčovala policie, víceméně náhodou. Lidem se ale těžko vysvětluje, že taková informace přišla až za tak dlouho.

Vaším zájmem je ale nemít do voleb s prezidentem napjaté vztahy. Přece jen se vyjádřil, že by po volbách sestavením vlády pověřil předsedu vítězné strany, nikoliv koalice. Jinak řečeno, mohl by vás jmenovat premiérem, i kdybyste hypoteticky skončil ve volbách až třetí.

Ano, s prezidentem mám přátelské vztahy. Tato záležitost mě mrzí, musíme si to vysvětlit.