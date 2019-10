Babiš radí Praze, co dělat se zdravotnictvím

Premiér má vizi vystavět v Letňanech úřednickou čtvrť, do níž by se mohli sestěhovat úředníci z některých ministerstev a dalších státních institucí. Praha jednání o poskytnutí pozemků podmiňuje dostavbou okruhu a výstavbou nové nemocnice, která by nahradila právě nevyhovující areál Nemocnice Na Bulovce. Babiš namísto toho horuje za vybudování traumacentra a hodlá přesvědčit pražské zastupitele, že nová nemocnice není potřeba.

„Budeme hledat řešení směny, nemůžeme ale dlouho čekat. A Praha by se měla podílet na investicích, například do chirurgie,“ uvedl ve středu Vojtěch. Do rekonstrukce pavilonu chirurgie by bylo třeba investovat asi 500 milionů korun.