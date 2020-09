Babiš: Prymula teď musí zajistit hlavně dostatek lůžek

Pane premiére, nový ministr zdravotnictví Prymula nastoupil rázně. Omezil otevírací dobu restaurací i počty lidí na hromadných akcích. Jaká další omezení máme čekat?

Současná opatření byla vyhlášena na 14 dní. Určitě nechceme zavírat školy a určitě nechceme dělat zásadní ekonomická opatření. Spíš chceme lidi vyzvat a poprosit, aby mysleli na princip 3R, tedy roušky, mytí rukou a rozestupy. Chtěli bychom je taky požádat, ať si stáhnou aplikaci eRouška.

Více v našem speciálu: Koronavirus SARS-CoV-2 (2019-nCoV)

Situace se ale má zhoršovat, tak to asi nebude jen na dva týdny.

Nemůžeme úplně odhadnout, jaká bude situace. Díváme se na různé scénáře vývoje epidemie a na základě toho, jak se bude situace vyvíjet, budeme přijímat opatření. Uděláme všechno pro to, abychom křivku nákazy zploštili. Nemůžeme dopustit Izrael, tam to opravdu nevypadá dobře, země začíná třítýdenní izolaci.

Je také potřeba, aby vláda začala komunikovat organizovaně, a to platí i pro zdravotnictví. Za resort by měl komunikovat jenom ministr. Hlavní úkol pana profesora Prymuly je ale zajistit dostatečnou kapacitu lůžek pro lidi se středními až těžkými případy covidu pro jakýkoli scénář.

A až ten virus odezní, tak se může vystavit konečné zúčtování, kde se bude poměřovat celkový počet mrtvých, nezaměstnanost, celkové zadlužení, propad a růst HDP.

Prymula už řekl, že v Praze je lůžková kapacita skoro vyčerpána. A to nově nakažení mají teprve dorazit. Dáte svůj politický krk za to, že bude dost lůžek?

Krk musí dát ti, kteří to mají na starost. S informacemi od resortu mám historicky ne vždy pozitivní zkušenosti.

Byl jsem opakovaně ujišťován, a mám to i písemně, že kapacita lůžek pro covidové pacienty je 4800 lůžek, z toho 1000 lůžek pro pacienty v těžkém stavu, a to pro celou ČR. Ministr musí teď tyto kapacity prověřit.

Chápu, že mediálně se covid stal hlavním tématem a vznikla atmosféra, že to je největší smrtelná hrozba, ale vážně není důvod se strašit.

Média jen informují o situaci a o přijatých opatřeních, ale hlavně pokud virus není smrtelná hrozba, proč utahujete šrouby?

Já covid v žádném případě nepodceňuji, ale virus je třeba vnímat v kontextu celkové úmrtnosti. Ročně u nás bohužel zemře 110 tisíc občanů, z toho 27 tisíc na rakovinu. To znamená, že každý den zemře až 350 lidí, z toho statisticky 75 na rakovinu.

S covidem umírají lidé, kteří mají i jiné choroby. S koronavirem u nás bohužel zemřelo skoro šest set lidí, což je ale asi desetkrát méně než ve Švédsku, které nám někteří dávají za vzor. Tedy to procento lidí, kteří zemřou s covidem, je velmi nízké.

Tím chci říct, že lidé kvůli covidu nemohou přestat chodit na prevenci nebo se přestat léčit. Zároveň je ale třeba se mít před koronavirem na pozoru, nepodceňovat jej a apelovat zejména na mladší generaci, aby byla solidární s ohroženými skupinami.

Když jsme u zavírání hospod od 22 hodin, neříkal jste, že vláda už nebude provádět žádná plošná opatření ekonomického charakteru?

Ano, ale nejsem jasnovidec, pane redaktore. Hospoda je podle epidemiologů po 22. hodině rizikové místo i vzhledem ke konzumaci alkoholu a pak nižší ochotě dodržovat pravidla. V Británii omezili jakýkoli sociální kontakt ve skupině větší než šest lidí.

Dnes se situace nevyvíjí dobře a ta opatření jsou potřeba. Bohužel nám nikdo tentokrát včas nepředložil matematický model vývoje, jak se to stalo začátkem března. A ani tehdy jej nepřinesl člověk ze zdravotnictví, ale přinesl nám jej analytik mimo systém.

Situace se podcenila. Dokonce jsem se nyní dozvěděl, že v resortu zdravotnictví měli náznaky, co se děje, už začátkem srpna. Navíc panovala názorová nejednotnost mezi odbornými skupinami ministerstva zdravotnictví.

Vy se pak divíte opozici, že vládu kritizuje, že promarnila léto? Vždyť ve svém televizním projevu jste sám řekl, že Česko čeká dobudování integrovaného systému s call centry, zajištění dostatečného počtu odběrných míst, kapacit laboratoří i lůžek.

Prosím vás, opozice na konci června spolu se 2500 lidmi oslavovala na Karlově mostě konec koronaviru, ty fotografie bez rozestupů mluví za vše. Byli tam politici ODS jako paní Němcová, za TOP 09 paní Pekarová Adamová, Pospíšil či Feri i s politickou aktivistkou paní Geislerovou, to vše pod záštitou pražského pirátského primátora Hřiba.

Když jsme v březnu rušili lety z Itálie a zakazovali přítomnost diváků na biatlonu, tak nás opozice kritizovala. Když jsme měli roušky, tak mluvili o náhubcích a o nutnosti rozvolnění. A když zavádíme roušky, tak je to zase moc pozdě, oni by je zavedli dávno v létě. Opozice má jen Antibabiše. Vždycky křičí naopak, to nelze brát vážně.

Ale vážně lze brát výtky, že jste v létě toho mohli jako vláda dělat mnohem víc.

Chytrá karanténa byla 1. června převedena na resort zdravotnictví, tam to ale nemělo dostatečný tah na branku z hlediska budování odběrných míst a call center, kapacit laboratoří a rychlosti trasovaní. Proto vláda zřídila 27. července Radu pro zdravotní rizika a vrátila projekt armádě a vládnímu zmocněnci pro IT Dzurillovi.

Systém stále zlepšujeme, používají jej všechny hygienické stanice, které jsme mezitím vybavili, doplňujeme lidi na trasování. Dnes vám laboratoř pošle SMS, jestli jste pozitivní, nebo negativní. Od 29. září se připravuje sebereportování, kde lidé budou sami moci vyplnit formulář s otázkami, na které by se jich jinak ptal hygienik, což hygienám uleví. Najali jsme 200 lidí do call centra a kapacity budujeme dál. Systémově zvládáme, lidi můžeme teď přidávat dle potřeby.

Za necelý týden si stáhlo aplikace eRouška skoro půl milionu lidí, aplikace bude fungovat i mezinárodně. Takže jsme neseděli s rukama v klíně, situace se zlepšuje. Nic neskrýváme. Nejdůležitější je dohnat skluz v trasování v Praze a středních Čechách, ale i to se daří. Poučili jsme se z chyb a uděláme maximum, abychom uchránili zdraví lidí a nezadřeli ekonomiku.

Když na konci srpna Vojtěch oznámil, že 1. září se zase vracejí roušky mj. i do škol, tak jste zasáhl a jeho rozhodnutí zvrátil. Dokonce na jednání s ministrem a epidemiology měla padnout ostrá slova. To nemělo souvislost s krajskými volbami?

S volbami to nemělo absolutně nic společného. Ani tehdy a ani teď. A pokud jde o to jednání, tak nijak nestandardně neprobíhalo, to je jen stále šířená dezinformace. Stačí se zeptat lidí, kteří se ho účastnili.

V rozhovoru pro Právo jste ale nedávno řekl, že vy jste odpovědný za to, jak bude fungovat vláda a ministři. A také jste dodal, že změna Vojtěchova rozhodnutí jde za vámi a že vy jdete s kůží na trh. Přitom jediný, kdo o kůži přišel, byl Vojtěch. Jakou odpovědnost tedy vyvodíte vy?

Ale samozřejmě, odpovědnosti se nijak nezříkám. A až ten virus odezní, tak se může vystavit konečné zúčtování, kde se bude poměřovat celkový počet mrtvých, nezaměstnanost, celkové zadlužení, propad a růst HDP.

Ale abych celou tu dezinformaci vysvětlil: 17. srpna byl vydán manuál pro školy, který počítal s tím, že o hygienických opatřeních se bude rozhodovat podle semaforu. Když 19. srpna zdravotnictví přišlo s nápadem plošných opatření ohledně roušek, tak jsem logicky řekl, že je v tom rozpor, když se počítalo se semaforem.

Sám chtěl rezignovat, k ničemu jsem ho nenutil. Trvám ale na tom, že Adam Vojtěch je nejlepší polistopadový ministr zdravotnictví.

O den později pak expertní skupiny seděly u jednoho stolu, ale nebyly schopny se dohodnout. Proti plošnému opatření byla jak hlavní hygienička Rážová, tak klinická skupina, ale Vojtěchovi všichni řekli, že jsou v souladu.

Když pak ministr zjistil, že shoda ve skutečnosti není, tak ho to rozzlobilo a rozhodnutí změnil. A 24. srpna nařídil přesunout všechny odborné skupiny pod paní Rážovou. Jediné, na co jsem tlačil, bylo, aby se shodli a vydali jednotné stanovisko. A opakuji, opatření se nedělají kvůli volbám, ale na základě epidemické situace.

Takže jste nakonec dali za pravdu docentu Maďarovi, který o nutnosti znovu zavést roušky mluvil?

Vy zase vytáhnete jeden výrok a stále jej opakujete. Pan docent Maďar toho říkal spoustu. Třeba v létě říkal, že rouška je pro lidi větší riziko než nákaza. Také prohlásil, že si naše společnost žila nad poměry a že nám příroda virem teď něco vzkazuje. Mluvil i o tom, že bychom se kvůli epidemii měli zásobit na 14 dní. Když ale odešel z ministerstva, tak se některé jeho názory hodí jako dobrá záminka k útokům proti mně.

Prymula toho ale také říkal spoustu, mluvil třeba o promořování společnosti nebo že se dva roky nepodíváme za hranice. Sám jste ho za to kritizoval.

Ano, to je pravda. Ale protože nejsem epidemiolog, tak už toho nechám. Pro mě z toho všeho plyne jasné ponaučení, že se k epidemickým opatřením vyjadřovat už nebudu.

Tím chcete říct, že Prymulovi necháte v rozhodování volnou ruku?

U epidemických rozhodnutí určitě, ale musí je dopředu na vládě vysvětlit i kolegům, jejichž resortů se budou týkat. Přes Radu vlády pro zdravotní rizika budu dohlížet na projekt chytré karantény. Hlavní úkol pana Prymuly je zajistit dostatečné kapacity v nemocnicích. Musí řídit ministerstvo a svoje nemocnice tak jako v armádě. Jsme ve válce s virem a na dlouhé řeči není čas.

Odchod Vojtěcha z čela resortu chtěla opozice i vicepremiér Hamáček. Byla rezignace vůbec jeho nápad, nebo jste k ní Vojtěcha donutil vy?

Sám chtěl rezignovat, k ničemu jsem ho nenutil. Trvám ale na tom, že Adam Vojtěch je nejlepší polistopadový ministr zdravotnictví.

Prosadil e-recept, první zákon o elektronizaci zdravotnictví, zastavil úbytek sester v nemocnicích, řešil síť urgentních příjmů, zprůhlednil tvorbu úhradové vyhlášky, předložil největší novelu o zdravotním pojištění za dvacet let, řešil dostupnost péče praktických lékařů a zubařů i úhradu zdravotního konopí.

Když přišel covid, zvládl první vlnu skvěle. Ale především byl nezkorumpovatelný. To nikdo nezpochybní. A asi nebyl tak neoblíbený, když mu zaměstnanci na rozloučenou tleskali vestoje.

Když byl nejlepší ministr zdravotnictví, tak proč jste ho nechal odejít?

To bylo jeho rozhodnutí. Už za první vlny skončil dvakrát na kapačkách, byl zcela vyčerpaný. A ty poslední týdny ho dorazily. To byl a stále je válečný stav.

Kdy vám Vojtěch řekl, že končí?

Minulý pátek večer. Řekl mi, že dospěl k názoru, že v rámci covidu už nemůže dál dělat reformy, které si předsevzal. Budeme ale dál spolupracovat, s tím počítám. Také mi ale řekl, že už v dalších sněmovních volbách kandidovat nechce a že v politice chce skončit.

Neodešel proto, že se stal hromosvodem a někoho jste musel kvůli situaci obětovat?

Ne, pan Vojtěch se stal terčem kritiky a často dost nefér kritiky. Ale jelikož je slušný, tak neoplácel stejnou mincí. Sám jsem ho musel na tiskovkách několikrát bránit. Chtěl bych na jeho místě vidět ty borce, kteří ho tak plamenně kritizují, třeba takového předsedu ODS Fialu.

Hlavně se ale pan Vojtěch stal neustálým terčem nejen opozice, což lze pochopit, ale také našeho koaličního partnera. Chápete, že kandidát ČSSD na středočeského hejtmana Povšík na zahájení kampaně řekne, že protikladem k sociálnědemokratické stabilitě a jistotě je chaos a nekompetentnost ministra zdravotnictví? Vojtěcha ostatně ostřelovali hejtmani i ministři soc. dem.

To vy ministry ČSSD střelujete běžně, třeba ministryni práce Maláčovou.

To je pravda, ale mám k tomu nejen solidní důvody, ale také z pozice předsedy vlády na to mám i pravomoc a mohu podle Ústavy i ministry odvolávat.

Je to konec personálních změn ve vládě?

V této chvíli ano.

Neměla by nějakého ministra vyměnit i soc. dem.?

To je otázka na pana Hamáčka, dobře víte, že máme koaliční smlouvu, kterou ctím.

Byl Prymula jediný kandidát na ministra, nebo jste přemýšlel i o někom jiném?

Byl tím nejzkušenějším a pro výkon funkce měl nejlepší předpoklady. Byl náměstkem ministra, ředitelem nemocnice, je to epidemiolog a vysokoškolský profesor.

Pojďme ke krajským volbám. Dva nedávné průzkumy ukázaly na pokles podpory ANO. Čemu to přičítáte?

Té opoziční a mediální masáži proti vládě a proti mně, a hlavně proti rozhodnutím týkajícím se covidu. Upřímně řečeno, vůbec se divím tomu, že ještě máme takové preference, když Antibabiše jede většina médií, kterým zdatně sekunduje veřejnoprávní Česká televize s některými svými pořady.

Nehrají v tom spíš roli kauzy z krajů? Dost přešlapů udělala středočeská hejtmanka Jermanová, v Brně je u soudu zase kauza Stoka, kde figuruje bývalý brněnský místostarosta za ANO Švachula.

Švachula hlavně přišel z ODS, naše chyba byla, že jsme takové korupčníky pustili do hnutí. Ta různá zbytečná pochybení paní hejtmanky Jermanové, která zastínila její dobré výsledky, nám určitě na preferencích nepřidávají. Je škoda, že nedokázala prodat věci, které udělala.

Počítám i s tím, že se po volbách budou spojovat všichni proti nám, takže jestli budeme mít pět hejtmanů, tedy tolik co nyní, budu to považovat za úspěch.

Evropská komise přišla s návrhem migrační politiky. V nouzi počítá i s povinným přijímáním uprchlíků, ale i s tím, že si členské státy zvolí formu solidarity, třeba vracení migrantů do země původu. Zatímco piráti návrh označují jako krok správným směrem, SPD chce vystoupit z EU. Jak se k tomu stavíte vy?

Mě hlavně překvapuje, že s tím Evropská komise nedá pokoj. Myslím si, že řeči o povinné solidaritě nejsou na místě. Komise by měla více řešit ilegální migraci, efektivně bojovat proti pašerákům a provádět repatriace. Nelíbí se mi, že návrh zase obsahuje kvóty, byť v omezeném rozsahu, nebo 10 tisíc eur za přijatého uprchlíka. Dokud budu premiér, tak děkuji, nechci.

Přerozdělovací systém selhal, je mrtvý. Jsme suverénní země a nepřichází v úvahu, že budeme přijímat někoho, koho nám určí Brusel. Musíme zastavit ilegální migraci. Migranti mají být zadrženi, umístěni v zařízeních, kde počkají na výsledek vyřízení své žádosti, a v případě odmítnutí musí opustit Evropu. Taková zařízení by, podle mého názoru, měla být ideálně mimo EU a měli bychom o tom jednat s vybranými sousedními státy.

Můžeme se bavit o formě podpory jižních států při ochraně hranic a navracení migrantů do zemí původu. Rádi pošleme do zemí své policisty a rádi přispějeme finančně, ale problém se musí řešit v zemích původu, a hlavně mimo území EU, nikoli na hranicích.

Ať už skončí debata, že do Evropy stále někdo musí chodit. Nemusí. Je potřeba vyslat silný vzkaz, že kdo přijde do EU ilegálně, bude hned vrácen zpět. Jedině tak přestane být pro pašeráky jejich byznys atraktivní.

Předsedkyně EK von der Leyenová představila ještě ambicióznější plán na snižování emisí, do roku 2030 skleníkové plyny chce snížit o 55 procent proti roku 1990, dosavadní plán počítal s omezením emisí o 40 procent. Co jste jí na to řekl?

Řekl jsem jí, že s tím nemůžeme souhlasit a že hlavně nevidím žádný důvod, proč původní cíle dál zpřísňovat. Nemůžeme si nechat zničit průmysl a zcela jistě si ho nemůžeme nechat ničit v době, kdy naši ekonomiku decimuje covid. Pokud se mají změnit cíle, potřebujeme vidět, jaké přesně budou dopady na členské státy, nejen na EU jako celek.

To jsou vize někoho, kdo by chtěl celou planetu nebo alespoň EU bez průmyslu, ale nevidí při tom ty miliony nezaměstnaných a ani to, že největší znečišťovatelé jako Čína či Indie taková opatření zcela ignorují. A od nich bychom ve svém důsledku museli kupovat produkty, které bychom nedokázali sami vyrobit, pokud by náš průmysl tato opatření nepřežil.

S vicepremiérem Hamáčkem usilujete o to, aby prezident Zeman odvolal šéfa antimonopolního úřadu Rafaje. Pokud Rafaj na konci roku neodejde, jak mu to měl doporučit prezident, navrhnete jeho odvolání?