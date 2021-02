Babiš: Přejeme si, aby se děti vrátily do škol nejpozději 1. března

Děti by se podle přání premiéra Andreje Babiše do škol mohly vrátit nejpozději 1. března. Babiš to řekl v rozhovoru pro Českou televizi. Podle něj jde o termín, který si jako nejzazší přejí všichni. Neslíbil ale, že se tak do března opravdu stane. Je potřeba nejprve vyřešit, aby otevření škol nevedlo ke zhoršení epidemiologické situace.