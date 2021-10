Babiš: Pověření od Zemana bych nepřijal

„Předáme to nové koalici a my budeme v opozici,” řekl Babiš Frekvenci 1.

Ještě v úterý Babiš říkal, že mu Zeman na nedělní schůzce v Lánech zopakoval, že když nastane chvíle, osloví ho s pověřením k sestavení vlády coby předsedu nejsilnější strany, nikoliv koalice. „A je na mně, jestli to pověření přijmu, nebo nepřijmu,” komentoval to nejednoznačně.

Ve čtvrtek pak Právu odmítl naplno sdělit, zda případné Zemanovo pověření k jednání o vládě přijme, a to s odvoláním na to, že to řekne nejdříve prezidentovi. Vzhledem k Zemanově pobytu na jednotce intenzivní péče se ale jejich schůzka odložila do doby, než se zdravotní stav hlavy státu zlepší, řekl nyní Babiš.