Babiš podstoupil operaci

Bývalý premiér operační zákrok avizoval už v úterý. "Já zítra (ve středu) podstoupím nějaký operační zákrok, který ale nemá nic společného s tím, co se mi přihodilo minule..., to znamená to, že se mi zablokovalo tenké střevo a že jsem byl v bezvědomí," řekl Babiš Frekvenci 1. Zákrok nespecifikoval. Dodal jen, že do IKEM bude docházet na vyšetření.

V úterý také premiér uvedl, že se do nemocnice vrací proto, že lékaři chtějí zjistit, co bylo příčinou ztráty vědomí. „Já se cítím dobře, ale lékaři by rádi zjistili, co bylo příčinou toho mého stavu, kdy jsem ztratil vědomí a zablokovalo se mi tenké střevo. Dopadlo to dobře, nebyl jsem na operaci, ale lékaři trvají na nějakých dalších vyšetřeních v IKEMu,“ uvedl v úterý expremiér a šéf nejsilnějšího opozičního hnutí.