Babiš nevyloučil vyhlášení nouzového stavu v celém Česku

„V pátek přijmeme nějaké další opatření, které bude omezovat kontakty, ale nebude to lockdown,“ řekl Babiš.

Ministerstvo vnitra v uvedlo, že k celostátnímu vyhlášení nouzového stavu kvůli covidu nejsou aktuálně splněny zákonné požadavky. Ve středu Babiš jeho vyhlášení nevyloučil, ale podmínil to požadavkem krajů.

To, že by se zkrátil termín podání na posilující dávku z šesti na pět měsíců okamžitě a ne až od prosince, nelze podle Babiše kvůli IT systémům.