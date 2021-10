Babiš: Neudělal jsem nic v rozporu se zákony. Peníze odešly a vrátily se do české banky

„Samozřejmě že jsem neudělal nic v rozporu se zákony,“ řekl Babiš v televizní diskuzi Česko hledá Premiéra: Souboj hlavních kandidátů.

„Mám na to audit. A dokážu to lehce prokázat. Peníze odešly z české banky a vrátily se do české banky,“ doplnil předseda hnutí ANO.

Web Investigace.cz v neděli uvedl, že Babiš si přes své offshorové firmy poslal téměř 400 milionů korun, za které si pak koupil nemovitosti na francouzské Riviéře, včetně zámečku Bigaud.

Podle odborníků nese operace znaky praní peněz, uvedl web. Babišovi podle něj hrozí vyšetřování nejen ve Francii, ale i v USA a v Česku.

Pokud jde o původ informací, odkazoval Babiš opakovaně na bývalého majitele OKD Bakalu. „Člověk, který vytuneloval OKD, okradl lidi o byty, má tady systém novin antibabišovský, tak to je jeho dílo,“ prohlásil.

„Tahle věc je z roku 2009. Načasování je zajímavé. Dvě hodiny před touhle debatou,“ spekuloval Babiš.

Bartoš, Fiala a Okamura: Prošetřit!

Na jeho slova reagoval šéf Pirátů Ivan Bartoš. „Docela zírám. Podle mě má tohle korupční prvky až do roztrhání těla,“ podotkl s narážkou na předvolební heslo ANO.

„Není to přece česká kauza. Vždyť je to celosvětová kauza, o které informovaly listy The Guardian nebo The Washington Post.

Podobně to vidí i předseda ODS Petr Fiala, který zprávu označil za mezinárodní skandál. „Pan premiér bude muset vysvětlit, jestli využil nezdaněné peníze,“ řekl, což premiér následně znovu odmítl.

Poslední řečník, šéf SPD Tomio Okamura, řekl, že informaci slyší poprvé. Zajímá ho pouze, zda Babiš jednal v rozporu s českými zákony.