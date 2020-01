Babiš: Kvůli zelenému fanatismu si neohrozíme průmysl a pracovní místa

Poté, co USA zabily íránského generála Sulejmáního, by se napětí na Blízkém východě dalo krájet. Jaké myslíte, že to bude mít dopady na nás?

Spojené státy dlouhodobě považovaly generála Sulejmáního za teroristu, který opakovaně útočil na americké a další cíle v regionu. Jeho zabití označují za akt sebeobrany. Následný odvetný útok Íránu se dal čekat, ale myslím, že to tím skončilo a že další eskalaci konfliktu si, doufám, nepřeje nikdo. Neumím si představit, že by nastala válka, a podle vyjádření americké i íránské strany se už situace zklidňuje.

Považujete způsob zabití Sulejmáního za oprávněný? Karel Schwarzenberg to glosoval slovy, že zabít generála bez vyhlášení války je zločin proti mezinárodnímu právu a že si prezident Trump myslí, že má právo zabíjet kdekoliv na světě.

Nechci to hodnotit. Prezident Trump je jiný než Obama nebo Clinton, za nich by se to asi nestalo. Z toho, co se stalo, nejsem nadšený a taková agresivní řešení nepodporuji.

Není to akce NATO, ale Spojených států, které dlouhodobě poukazují na Írán jako na hrozbu. Je tu plno věcí zpravodajského charakteru, které veřejnost ani pořádně neví. A jak říkám, pro USA byl Sulejmání terorista.

To pro Íránce bude řada amerických generálů. Jejich zabíjení tedy bude odteď taky oprávněné? Zajímá mě váš názor jako českého premiéra na to, jak náš spojenec zlikvidoval svého protivníka.

Opakuji, nebyla to akce NATO. Neschvaluji žádné násilí, každé násilí je špatně. Konflikty by se měly řešit diplomatickou cestou.

Přesto vláda neuvažuje o stažení našich vojáků, policistů a diplomatů z Iráku. Byl byste tak neústupný, kdybyste na místě měl svého syna?

Samozřejmě že bych byl nervózní, ale to je součástí mise, která v Iráku funguje v rámci NATO a na základě dohody s tamní vládou.

Přijali jsme opatření, ale jistě pochopíte, že jsou v nějakém režimu utajení, který nebudu říkat do médií. Naši občané jsou v pořádku a v této chvíli neuvažujeme o evakuaci, i když samozřejmě jsme na ni připraveni, kdyby hrozilo nebezpečí. Ale nemám pocit, že by naši lidé byli v Iráku ve větším ohrožení než na misi v Mali nebo Afghánistánu. Hlavně nejsme země, která má ambice řešit světové konflikty, naše zájmy jsou primárně v Evropě a ve světě pomocí ekonomické diplomacie.

Mluvíte-li o Evropě, tak tento týden jste se ohradil proti fámám, že by Česko mělo přijímat uprchlíky. Jenže EU už jednou většinově rozhodla o kvótách, soud EU konstatoval, že Evropská komise má právo nařídit členským státům EU, aby přijaly migranty žádající o azyl, a systém přerozdělování chce nově zavést Berlín. Co uděláte, když to EU odhlasuje, jako to bylo s kvótami?

Neodhlasuje. Zablokovali jsme kvóty v červnu 2018, je to pro nás něco nepřekročitelného. Jasně jsme řekli, že s tím nikdy nebudeme souhlasit, že budeme vždy proti a že přerozdělování migrantů není řešení. Jediným řešením je zastavení ilegální migrace, což říkáme nejen my, ale celá V4.

Nelegální migranty jsme odmítli a odmítneme je vždycky, i kdybychom měli zaplatit penále. Nikdo kromě nás nebude rozhodovat, kdo bude u nás žít. To už jsem řekl stokrát. Takže se budeme soudit, pokud to nastane, ale ono to nenastane.

Při jednání v Bruselu koncem loňského roku jste za ČR kývl na nový zelený úděl uhlíkové neutrality v roce 2050 výměnou za to, že jádro bylo zařazeno mezi čisté zdroje. Proč? Třeba Polsko to odmítlo.

Kývl nekývl. To, že se k deklaraci Varšava nepřipojila, je dáno politickým i pragmatickým rozhodnutím. My jsme řekli, že uzavřít uhelné elektrárny a dosáhnout uhlíkové neutrality v ČR můžeme, jen když budeme investovat do jádra. Za to jsem bojoval sám proti všem.

Šlo o taktické vyjednávání i kvůli tomu, abychom získali peníze z evropských fondů. S Polskem jsme také prosadili vznik transformačního fondu, kde má být asi 100 miliard eur.

Kdo ví, jakou legislativu v budoucnu Brusel schválí a jak na nás dopadne. Dohlédnete dopady toho, k čemu jsme se zavázali?

To jsou věci, ke kterým se ještě budeme vracet. Šlo hlavně o politickou deklaraci. Pro nás je klimatická změna otázka sucha, zabezpečení vody pro lidi, průmysl, zemědělství a boj proti kůrovci. Každému je asi jasné, že s klimatem se něco děje a že to začíná mít dopad na naše životy.

Máme plán, jak zachytávat dešťovou vodu pro města a obce, projekty na výsadbu stromů a sazenic. Máme kotlíkové dotace a postupně se chceme připravit na to, jak ukončit spalování uhlí. Zároveň kritizujeme hysterii zeleného europarlamentu, protože Evropa má podstatně víc a jiných problémů než od rána do večera mluvit o klimatické změně.

Ale ten zelený europarlament bude také schvalovat zákony a mohou nás přehlasovat ostatní členské země. Takže zatímco doma kritizujete soláry, v Bruselu jste na nás klidně mohl uplést bič, který teprve pocítíme, jako se to děje třeba u eurosměrnice o zbraních. To nevidíte?

Nebýt toho solárního tunelu za vlády ODS, který nás ročně stojí 30 miliard, mohli jsme mít přebytkové rozpočty. A dalších deset let půjde 300 miliard do kapes solárním baronům. Na obnovitelné zdroje jde rok co rok 47 miliard, za což každá domácnost i firma zaplatí 1100 korun ročně. Firmy a občany to stojí 21 miliard ročně.

Prezidentu Zemanovi jsem řekl, že chci přijít s návrhem zákona, který by solární dotace omezil. Zatím analyzujeme, zda dotace na obnovitelné zdroje nejsou překompenzované.

Neobáváte se mezinárodních arbitráží? Nebo to bude něco jako v případě církevních restitucí, že jste si dobře vědomi, že to stejně smete ze stolu Ústavní soud?

Teď o tom nechci mluvit, ale určitě návrh předložím tak, aby byl v souladu se zákonem. Pokud jde o návrhy z EU, tak se k nim budeme stavět racionálně, nechceme ohrožovat náš průmysl a pracovní místa. Ohrožení automobilového průmyslu už vnímá vícero států.

Nenecháme si od Evropy vnucovat věci, které by měly ohrožovat naše hospodářství. Určitě se nenecháme strhnout k fanatickým zeleným opatřením, která by ohrožovala náš průmysl. To se radši budeme soudit a budeme se v nejhorším dohadovat o sankcích.

Nebudu vám ale rozkrývat svoji strategii do budoucna. Podařilo se nám prosadit transformační fond, uznat jádro jako řešení klimatické změny a perspektivně uhlíkové neutrality, o které všichni mluví, ale nikdo ani pořádně neví, co to je.

Hlavně že jsme se tedy k tomu zelenému údělu a uhlíkové neutralitě hlásili…

Opakuji, udělali jsme politickou deklaraci výměnou za to, že jsme prosadili fond a jádro, takže bychom měli začít organizovat soutěž na další bloky.

Jakou roli v tom hrálo, že Agrofert dostává z EU všemožné dotace?