Babiš kvůli vyčerpání zrušil termín třetí dávky vakcíny

Třetí dávku mu měli podat původně již dnes, nakonec termín ale přesunul na ráno prvního volebního dne, tedy 8. října. I tento termín ale posléze zrušil. Jak řekl rádiu Impuls, je to kvůli vyčerpání. Přeočkovat se nechá až příští týden.

"Já jsem to zrušil, protože mi řekli, že zítra jdu ještě do Radiožurnálu a celkově to tělo je vyčerpané, tak půjdu příští týden ve čtvrtek," řekl Babiš stanici.