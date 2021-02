Babiš: Když budou lidé dodržovat opatření, můžeme řešit otevření škol

Pomoci k návratu dětí do škol, které jsou až na výjimky zavřené několik měsíců, by mohly nové antigenní testy, které se provádí výtěrem z nosu, nikoliv nosohltanu. Štětička se zastrčí do nosu pouze zhruba dva centimetry, což je zvláště pro děti mnohem přijatelnější. Premiér na dotaz Novinek uvedl, že o jejich využití bude s odborníky diskutovat.

„Určitě by to bylo dobré, protože školy jsou priorita. Musí být priorita. Musíme to promyslet, jakým způsobem zavést tohle testování, aby to bylo součástí návratu žáků do škol. Budeme to teď intenzivně diskutovat a musíme najít nějaké řešení. Pokud ty testy jsou takové, že to školy můžou nějakým způsobem realizovat, tak to bude mít podporu,” sdělil.