Babiš k absolutnímu špiclování řidičů: Bylo to tajné, ale je to lež, nesmysl

„Je to lež, není to pravda. Je to nesmysl. Je pravda, že to bylo v tajném režimu. Ale žádný sofistikovaný sledovací systém to nebyl, je to nesmysl. Předpokládám, že se k tomu vyjádří i Bezpečnostní informační služba,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO).