Babiš chce zažalovat Bartoše

„Považuji za skandální, že někdo si dovolí říct, že jsem pral nějaké peníze. Praní peněz pochází z trestné činnosti. Je nepřijatelné to, co opakují někteří politici jako pan Bartoš. Pokud s tím nepřestane, budu ho žalovat. Buď je nekompetentní, nebo tomu nerozumí,“ řekl Babiš, který s Bartošem svádí v Ústeckém kraji přímý volební souboj.

Premiér dodal, že pokud by transakce byla podezřelá, určitě by to banka nahlásila Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ), který by záležitost řešil. FAÚ spadá pod ministerstvo financí vedené v posledních letech ministry za hnutí ANO.