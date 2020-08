Babiš chce pro Bělorusy sametovou revoluci, ne model srpna 1968

„V Bělorusku se nesmí stát to, co u nás v roce 1968,” uvedl na Twitteru Babiš. Zároveň zopakoval svou tezi, že Evropská unie musí jednat.

V Bělorusku se nesmí stát to, co u nás v roce 1968. Evropská unie musí být akční. Musí Bělorusy povzbudit, aby se nebáli realizovat sametovou revoluci model listopad 1989. Proto se v tom angažuju a proto v tom také V4 s pobaltskými zeměmi musí hrát svoji roli. Víc v hlášení.

Podle šéfa zahraničního výboru Senátu Pavla Fischera by měla ČR podporovat běloruský exil. V Partii na Prima CNN rovněž uvedl, že běloruské prezidentské volby nelze vzhledem k okolnostem uznat. Na rozdíl od poslance ČSSD Ondřeje Veselého, který by se přikláněl k opakování voleb, by Fischer Bělorusům „neříkal, co mají dělat”.