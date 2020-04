Babiš: Česko by se mohlo vrátit do normálu v červnu

„Vrchol epidemie předpokládáme na konci dubna. A koncem května a začátkem června bychom se mohli vrátit do normálu, ale jsou to jen prognózy. Zatím si to mohu jen přát,” řekl v rozhovoru pro Blesk premiér Andrej Babiš.

Co přesně myslel normálem, ale dál nerozvedl. Dále řekl, že po Velikonocích by se mohly začít otevírat drobné obchůdky, přestože vláda chce prodloužit nouzový stav až do 11. května.

Uvolnění po Velikonocích

„Po Velikonocích začneme uvolňovat některé obchody, ale k tomu jsou třeba pravidla a vysoká hygienická úroveň. Pojedeme podle Singapuru. Máme pravidla pro otevřené továrny, kanceláře, školy,” uvedl Babiš a apeloval na lidi, ať jsou o Velikonocích doma.

„Následovalo by otevření škol jako pilotní projekt, školek a poté menších restaurací. Připravujeme to a analyzujeme,” pokračoval Babiš. Ve školách by podle nějtaké měla platit přísná hygienická opatření. Žáků by bylo ve třídách méně a seděly by každý ve své lavici. Jak se bude taková praxe provádět vě školkách ale premiér neuvedl. Zatím jsou to podle něj vše jen návrhy.

Obchody v neděli otevřené

Dále řekl, že již ustoupil od nápadu na zavření obchodů v neděli, ačkoliv ještě ve středu Novinkám řekl, že tento nápad podporuje.

„Dostali jsme informace, že zaměstnanci o to mají obrovský zájem, protože mají příplatky. Firmy přibraly i zaměstnance a řetězce vybavily lidi ochrannými pomůckami, takže od toho upustíme,” uvedl Babiš.

Hlavní úkol, který před sebou v současné době vláda, krizový štáb i tým epidemiologa a náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly má, je podle něj navýšení počtu testů.