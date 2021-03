Babiš by neměl řídit zemi, do všeho se montuje, říká bývalý koordinátor očkování

Blahuta, který dříve vedl Státní ústav pro kontrolu léčiv, se stal koordinátorem očkování začátkem prosince. Funkce se sám vzdal koncem ledna, což zdůvodnil svým zdravotním stavem. Svůj odchod ovšem okomentoval slovy: „je to marné, je to marné, je to marné.”

Nyní ke svému působení uvedl, že Babiš chtěl všechno kolem vakcinace sám řídit. „Všechno několikrát musel schválit, mnohokrát to měnil. Největší jeho starost byla, aby byl vyfocený při přebírání první zásilky vakcín v Motole,” řekl bývalý koordinátor Seznam Zprávám.

Zdeněk Blahuta Foto: Milan Malíček, Právo

Premiér rozhodoval podle Blahuty i o objemu dodávek vakcín pro jednotlivé regiony. „A on to opravdu všechno zdůvodňoval tím, že to je všechno politika,” dodal.

Zakázal mi mluvit do médií

Blahuta se rozmluvil o tom, s jakými problémy se ve funkci potýkal. Podle jeho slov mu například premiér Babiš zakázal mluvit do médií. „Řekl mi, že já už nikdy do médií, do novin, do televize nepůjdu, protože – cituji doslova – „nie som politik,” svěřil.

Sám Babiš pak chtěl podle něj o všem, co spadalo do Blahutovy agendy, rozhodovat. „Já jsem se snažil to udržovat ve věcné rovině, ale s ním je to těžké, on neudrží myšlenku, jestli mi rozumíte, do všeho se montuje a o všem chce rozhodovat,” popsal jednání Blahuta.

Že se (premiér) sám jmenoval do role zmocněnce pro očkování, jsem se to dozvěděl asi 3 nebo 4 dny po svém nástupu do funkce koordinátora. A v té chvíli jsem věděl, že je zle. Zdeněk Blahuta

„To je člověk, který je naprosto… který by tuto zemi prostě neměl řídit,” dodal.

Babiš loni v prosinci také prohlásil, že se sám ujme funkce zmocněnce pro očkování proti covidu-19, kterou nejprve neúspěšně nabízel bývalému ministrovi zdravotnictví a svému poradci Romanu Prymulovi. „Že se (premiér) sám jmenoval do role zmocněnce pro očkování, jsem se to dozvěděl asi 3 nebo 4 dny po svém nástupu do funkce koordinátora. A v té chvíli jsem věděl, že je zle,” sdělil.

Babiš: Blahuta se mstí

Podle premiéra Babiše ale Blahuta lže. „Měl na starosti očkovací strategii, kterou vůbec nezvládl a byla přijatá až v lednu. Svoji roli absolutně nezvládl a teď se mstí vykládáním nepravd,” napsal Novinkám v SMS.

„Říkal jsem mu, aby místo rozhovoru do médii radši plnil úkoly, které měl na starosti,” doplnil premiér.