Babiš: Blatného se odvolat nechystám

Spekulovalo se, že ministerstvo by měl opět řídit Roman Prymula. Ten byl náměstkem i ministrem. Skončil poté, co se provalila jeho tajemná schůzka v restauraci na Vyšehradě, která měla být v tu dobu kvůli vládním opatřením uzavřena. Po Prymulovi nastoupil do čela ministerstva právě Blatný a Prymula zakotvil u Babiše jako poradce.

Prezident Miloš Zeman v neděli na Frekvenci 1 řekl, že Prymulu, kterého vyznamenal 28. října Řádem Bílého lva, by do funkce jmenoval znovu. „Uvítal bych, kdyby zůstal pan Prymula, a to z toho důvodu, že pan Blatný je odborník na dětskou hemofilii, což je od pandemie daleko. Plně ale respektuji názor premiéra, že si může vybrat své ministry. Jestliže to premiér dementoval, beru jeho dementi vážně,“ dodal prezident.