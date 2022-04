Až třetinu zimní spotřeby by mohl pokrýt plyn z Norska

„My jsme v tuto chvíli asi nejblíže tomu, abychom sem dostali v takovém případě, že by se tok plynu z Ruska zastavil, norský plyn přes plynovod NETRA, který by byl podle našich propočtů v optimálním případě schopen pokrýt zhruba něco mezi čtvrtinou až třetinou potřeby ČR v zimní topné sezoně,“ prohlásil Síkela v neděli večer v České televizi.

Podle dvou dobře informovaných zdrojů Práva, které mají přehled o jednáních na ministerstvu průmyslu, by díky kombinaci stávajících zásob plynu (nyní asi 28 až 32 dní), případné mírné regulace a právě dodatečných dodávek z Norska mohlo Česko v případě utažení kohoutů Ruskem vydržet několik měsíců, možná až 150 dní.

Obchod s plynem byl v ČR plně liberalizován, takže plyn nenakupuje sám stát, ale jednotliví obchodníci. „Nejen dodávky plynu z Norska ale budou muset být součástí celoevropského řešení, tak aby bylo možné zajistit dostatečně dodávky do zemí ve středu Evropy, které nemají přístup k moři, a tudíž k LNG terminálům. Proto ministr Jozef Síkela od počátku ruské agrese proti Ukrajině právě společný unijní přístup prosazuje,“ řekl v pondělí Právu mluvčí ministerstva průmyslu Vojtěch Srnka.

Pouze necelá dvě procenta plynu na českém trhu pocházejí z domácí těžby, zbytek spotřeby, tedy 98 procent, pokrývá dovoz plynu z Ruska. „Lze očekávat, že při výpadku plynu z Ruské federace by v určitém množství mohl proudit z Německa. Pokud by došlo k dlouhotrvajícímu omezení nebo přerušení dodávky, musela by být snížena spotřeba,“ sdělil Právu ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR Bohuslav Čížek.