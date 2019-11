Ať novináři ČT a ČRo zveřejňují své majetkové poměry, navrhli komunisté

Ani rozjitřená atmosféra kolem ČT poslancům KSČM nejspíš nepomůže novelu zákona protlačit ke schválení. Alespoň to vyplývá z reakcí zástupců poslaneckých frakcí oslovených Právem. Někteří politici návrh označili za „blbost” či „hovadinu”.

Drobnohled, pod kterým by veřejnoprávní novináři měli být, zdůvodňují komunisté i stížnostmi občanů na údajnou nevyváženost zpravodajství a publicistiky.

Také šéf klubu TOP 09 Miroslav Kalousek poznamenal, že vůbec neví, zda „takovou blbost“ vůbec komentovat. „Nevidím jediný důvod, proč novináře zařazovat mezi osoby vybavené veřejnou pravomocí,“ řekl Kalousek s dovětkem, že novináři jsou od toho, aby politiky kontrolovali, a ne aby s nimi byli házeni do jednoho pytle.

Podle místopředsedy STAN Petra Gazdíka už poslední novela zákona o střetu zájmů, která zavedla veřejný registr, do kterého musí jak vrcholní, tak komunální politici oznamovat své majetkové poměry, vedla k poklesu ochoty schopných lidí veřejně se angažovat. „Pokud to chtějí soudruzi obohatit také o novináře, pak je to nesmysl a populismus,“ řekl Gazdík.