Ať dostávají kraje peníze podle kilometrů silnic a počtu obyvatel, navrhují Starostové

„Náš návrh zavádí dvě systémová kritéria, která jsou objektivní a nezpochybnitelná. Daňový výnos navrhujeme dělit na základě nově zavedeného systému, a to dle dvou základních kritérií – počtu obyvatel a počtu kilometrů silnic 2. a 3. třídy,” doplnil ho hejtman Libereckého kraje Martin Půta s tím, že žádný z krajů by neměl o peníze přijít.

Starostové představili i myšlenku zavedení tzv. solidárního příspěvku, který by měl pomoct sociálně slabším regionům. Kraje nyní dostávají cca 77 miliard ze státního rozpočtu. Podle STAN by to mělo být ještě nejméně o 9 miliard navíc, které by měly jít krajům přímo. A to výběr ze silniční daně a daně z minerálních olejů.