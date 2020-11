Armáda si neví rady s nákupem kulometů z Belgie

Podle zbrojařů je zakázka ale příliš složitá a hrozí, že ji bude resort obrany muset jako v minulosti několikrát zrušit a vypsat znovu. „Všechno to dali do jedné zakázky, je to tak překombinované, že to nepůjde splnit, a dohromady to vyjde hrozně draho,“ řekl Právu zdroj dobře informovaný o celém nákupu.