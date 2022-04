Armáda chce získat zpět letiště Hradčany v Ralsku

„Jednání jsou v počátcích. Ministerstvo obrany se chystá oslovit hejtmana Libereckého kraje ve věci převodu majetku do správy Vojenských lesů a statků, konkrétně bychom měli zájem o letiště Hradčany a přilehlé pozemky z důvodu jejich dalšího využití Armádou ČR. I vzhledem ke zhoršené bezpečnostní situaci máme zájem rozšiřovat prostory, kde armáda může cvičit,“ sdělil na dotaz Novinek náměstek ministryně obrany František Šulc. K čemu přesně by armáda chtěla letiště využívat, nespecifikoval.

Někdejší armádní letiště v bývalém vojenském prostoru Ralsko, jehož velkou část nyní spravuje státní podnik Vojenské lesy a statky ČR (VLS) spadající pod resort obrany, nyní vlastní Liberecký kraj. Ministerstvo tedy zřejmě čekají četná jednání s hejtmanstvím, za co by bylo ochotné chátrající areál vojákům přenechat.

Zatím není jasné, co by obrana nabídla výměnou, jednou z možností by mohly být nějaké pozemky, které na severu Čech nyní její organizace spravují.