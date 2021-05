Arenberger povoluje. Očkovaným v některých cizích zemích certifikáty uznáme, vzkázal

Arenberger tak zmírní ochranné opatření ministerstva, které podepsal 3. května s účinností od následujícího dne. To ruší povinnost negativního testu pro očkované, kteří cestují do ČR ze států se středním a vysokým rizikem, výhody se však vztahovaly pouze na ty, kteří obdrželi certifikát vydaný v ČR. Argumentoval obavami z falšování zahraničních certifikátů.

„Jak jsem byl informován, není to úplně jednoduché. Jednoduché je to pouze logicky. Když se někdo naočkuje v Německu Pfizerem, není asi problém, aby se to tady uznávalo. Certifikát je nějakým způsobem standardizovaný a použitelný,“ podotkl dále ministr.