ANO dál posiluje a drtivě vede

Hnutí ANO stále dominuje politické scéně. Pokud by se v listopadu konaly volby, vyhrálo by s 34,9 procenty hlasů, uvedla v úterý agentura STEM. Levice v čele s KSČM a ČSSD nadále mírně oslabuje, do Sněmovny by se nedostala TOP 09 ani Trikolóra.