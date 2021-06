Ani ne deset minut a máte po životě, líčí spoušť seniorka z Moravské Nové Vsi

„Netrvalo to ani deset minut a máte po životě. Na stará kolena ještě,“ svěřila se Novinkám se svou situací 86letá Kučerová.

„Byla jsem tady sama, když to přišlo, a nevěděla jsem, co mám dělat. Televize mi začala blbnout, tak jsem ji honem vytáhla ze zásuvky a už to začalo. Schovávala jsem se za okna, ale to se rozbilo, záclony byly venku, tak jsem se schovala za zeď,“ popisuje čtvrteční strašidelný zážitek Kučerová.

„Šla jsem se podívat navrch, nenapadlo mě, že by se mi mohlo něco stát, tak jsem prochodila celý barák. Pak jsem se nemohla dostat ven,“ popisuje seniorka, která byla v době největší bouřky v domě sama.

Otevřít dveře a vysvobodit ji se podařilo až později jejímu vnukovi. „Slyšela jsem akorát sousedy, jak na mě volají, jestli jsem živá,“ vypráví Kučerová.

V době tornáda byla šestaosmdesátiletá Bohumila Kučerová v domě sama. Foto: Aktu.cz

Vysklená okna, střepy a bahno všude po zemi, rozbité židle. Oblečení i knihy rozházené po zemi. Tak dnes vypadají místnosti jejího rodinného domu. Jako jedné z mála v okolí jí vydržela alespoň střecha nad hlavou.

Synovu urnu živel ušetřil

„Akorát synova urna je v pohodě. Není to ani dva měsíce, co mi umřel,“ ukazuje na téměř jediné nepoškozené místo domu za dveřmi hlavního vchodu.

Poté, co přišla Bohumila Kučerová o jednoho ze svých synů, s následky ničivého tornáda jí teď pomáhá její druhý pětapadesátiletý syn, který však trpí roztroušenou sklerózou. „Co vám mám povídat, je to katastrofa. To se člověku ani nechce žít, protože co s tím budete dělat,“ svěřuje se Kučerová.

„Odneslo to všechno. Houpačku mi to odneslo, věšák na prádlo mi to odneslo. Všechno. Tady byla bílá zídka,“ ukazuje Kučerová na zahradu, ze které po tornádu zbyla jen hromada trámů, cihel a zbytků střech.

Odklidit zničenou zahradu pomáhají Bohumile Kučerové sousedé i nemocný syn. Foto: Aktu.cz

Okolní domy jsou buď srovnané se zemí, nebo se rozpadají. Taková pěkná zahrada a všecko je zničené. A já už se těšila na neděli,“ říká.

Domy nebyly pojištěné

Ulice, ve které její rodina žije, je jednou z nejpostiženějších oblastí Moravské Nové Vsi. „Tady to snad bylo nejhorší. Dceři spadl velký strom na barák,“ říká Kučerová.

Velká část domů přitom podle ní byly novostavby. „Tolik peněz to stálo a nemáme to ani pojištěné. Takže to asi půjde dolů všecko. Opravdu nevím, jak to všechno dopadne,“ dodává. Bydlení jí dočasně poskytli její sousedé.