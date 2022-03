Ani bez chlazení v Černobylu únik radioaktivity nehrozí, řekla Drábová

Cituji z webu našeho úřadu. Výpadek chlazení, který by palivo poškodil, by musel trvat velmi dlouho. Proč? Jedna palivová kazeta má výkon cca 75 W, to odpovídá jedné žárovce v kuchyni. Kazet je tam ovšem 21 000. To dává dohromady 21 000 x 75 W = 1,5 MW, což se chladit se musí. Aby se při výpadku chlazení palivo poškodilo, bylo by nutné nejdřív ohřát veškerou vodu v bazénech na 100 stupňů Celsia, pak část této vody odpařit, aby se palivo obnažilo. Palivo by se pak muselo ještě samovolně přehřát na teplotu cca 400 - 500 stupňů C, možná i víc, aby se natavilo.