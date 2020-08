Alkohol za kormidlem kontroly netolerují

Bez „lodního řidičáku“ může člun řídit člověk starší patnácti let při výkonu motoru do 4 kW, a pokud jde o člověka staršího, mohou to být dokonce i lodě, které dosahují větší rychlost než 15 kilometrů za hodinu. A to už je rychlost, která na vodě vyžaduje soustředění a samozřejmě zodpovědnost vůči posádce i ostatním v okolí.

„I proto jsou naše kontroly v současné době velmi časté. V popisovaném případě bude přestupek řešit přerovská pobočka Státní plavební správy jako přestupek a pokuta může být až do výše 100 000 korun a zákaz činnosti, tedy plavby, až do dvou let. Je to obdobné jako při řízení motorového vozidla na silnici. Ovšem pokud by pán řídil loď se spalovacím motorem či plachetnici, pak by již šlo o trestný čin a o vině a trestu by rozhodoval Okresní soud ve Znojmě,“ popsal situaci Právu vedoucí obvodního oddělení PČR ve Vranově nad Dyjí Dušan Podskalan.