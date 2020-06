Alkohol už mladé tolik neláká, roste závislost na mobilech a sítích

Je to už podruhé, co vycházejí čísla, že alkohol je pro mladou generaci méně atraktivní.

Celková konzumace alkoholu v populaci České republiky za posledních 10 let zůstala stejná, takže je vidět, že alkohol pro mladistvé je stále méně zajímavý.

„Výsledky průzkumu mohu potvrdit. Je to už podruhé, co vycházejí čísla, že alkohol je pro mladou generaci méně atraktivní,“ řekl Právu profesor Michal Miovský, přednosta kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.