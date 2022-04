Aktivní zálohy každý nezvládne, hlavně psychicky

Svaly nestačí. „Je to hlavně o psychické odolnosti,“ říká Tadeáš. Vzpomíná na vysportovaného kluka, jak všechno uběhal a měl sílu a vedle něho se trápil hubený astmatik. Při pochoďáku to ale atlet zabalil se slovy, že se nebude pořád jen tak někam štrachat. „Neduživý klučina ušel třicet kilometrů, a jak se ukázalo, nevzdal to, ani když mu praskla kost v chodidle.“

Na rozdíl od služby u profesionálů je přijímač a cvičení aktivních záloh čistě na dobrovolné bázi. „Můžeš to kdykoliv zabalit,“ podotýká Tadeáš. I instruktoři to podle něj občas během výcviku připomínají a tím je hecují, když záložáci třeba běží a sotva popadají dech nebo si v mraze v lese staví přístřešek. „Samozřejmě ho nemůžeš poslat do patřičných míst, to prostě nejde,“ dodává Tadeáš.

Ani vytahování se a hraní si na siláka nebo všeználka se podle něho nevyplácí. Instruktor pak na takové jedince vždy ukáže, když je potřeba „dobrovolníka“, třeba na přenášení beden. Tadeáš se o armádu zajímal už jako malý. „Impulzem pro nástup do aktivních záloh byla ale tehdy moje přítelkyně, dnes už manželka. Byl to vždy její sen,“ vysvětluje.

Co je na přijímači nejtěžší? „Jsi hrozně rychle hozen do systému, který ti na první pohled nedává smysl. Vše je přesně dáno – kdy vstát, kdy se najíst, na nic nemáš moc času. Čeká se, aby se spěchalo a spěchá se, aby se čekalo. Musíš mít čistou ústroj, být oholený, mít vyleštěné boty. Když jsi někde načas, znamená to, že jsi přišel pozdě. Je třeba být minimálně deset minut dopředu,“ popisuje Tadeáš režim.

Vydržíš, asfalťáku?

Přijímač se absolvuje ve Vyškově. U Tadeáše trval šest týdnů s volnými víkendy. „Byly nás dvě čety, to znamená šest desítek lidí. Nejstaršímu bylo asi 45 a nejmladšímu dvacet roků. Na každou četu jsou v průměru tři instruktoři.“ Jeho četu v přijímači opustili čtyři lidé. Dva to nezvládli psychicky, dva zdravotně.

Plat budoucímu záložákovi běží podle hodnosti a hradí ho armáda. „Když jsi ve výcviku, tak jsi tzv. asfalťák čili bigoš, jsi vojín. Ve chvíli, kdy končí výcvik, pozbýváš hodnosti vojína a automaticky se stáváš minimálně svobodníkem.“ Vojín má základní plat něco přes 16 tisíc korun.

Na začátku tráví nováčci hodně času v učebně: učí se o fungování armády, o zbraních, studují teorii pohybu po bojišti, topografii. Následují nácviky taktiky, orientace v mapě, přežití atd. Pak se hodně chodí a běhá. I s výstrojí, která je jen málo lehčí než plná polní.

Vrcholem je komplexní výcvik. „ Žádné mobily, jídlo nebo cigarety, to zůstává v kasárnách. Jen souřadnice, mapa, buzola a jdi. Dojdeš na místo určení, postavíš přístřešek, připravíš oheň.“