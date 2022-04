Akademici: Situace v teplárenství je tristní, čím nahradit plyn není jasné

„Opatření na snížení energetické náročnosti budou drahá, protože je drahý materiál a nejsou lidi a firmy,” řekl Osička. Pozornost by se podle něj měla upínat především do podpory tepelných čerpadel, solárních kolektorů, lokální a udržitelné biomasy, zateplování, rozvoje bioplynových stanic, rozvoj obnovitelných zdrojů elektřiny a konverze otopných systémů na elektřinu.

„Je třeba co nejvíce zrychlit výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech a Temelíně a po rychlém dokončení horkovodu pro vytápění z Temelína začít intenzivněji využívat i možnosti vytápění z Dukovan. Je třeba také efektivně budovat decentrální obnovitelné zdroje. Mělo by to však být takovým způsobem, aby to neohrožovalo schopnost provozu a bezpečnost sítě,” uvedl Wagner.