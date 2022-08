Aerokluby se šikují za zachování letiště Líně. Ranvej zaplnilo 56 letadel

Velký zájem o lokalitu má německý automobilový koncern Volkswagen, který by tam rád v budoucnu postavil tzv. gigafactory, továrnu na baterie.

Podle plzeňského hejtmana Rudolfa Špotáka (Piráti) by měla přinést uplatnění pro 4500 zaměstnanců. Nemá jít o tzv. montovnu, nýbrž velice moderní výrobu, jejíž součástí by měla být výzkumná pracoviště s vysoce kvalifikovanými pozicemi. Projekt by vyšel na přibližně 98 až 122 miliard korun.