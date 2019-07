Renáta Bohuslavová, Novinky

„Přestože ČSSD neustále ustupuje, krize stále trvá. Vláda se stala závislou na rozmarech prezidenta, který je známý tím, že říká to, co se mu zrovna hodí, bez ohledu na své dřívější výroky. Banální výměna ministra tak přerostla v krizi, kterou slabý premiér nedovede vyřešit,” řekl Novinkám předseda ODS Petr Fiala.

Podle lídra Starostů Víta Rakušana nemůže být krize vyřešena, dokud chybí ministr kultury.

„Je to jen první krok. Pokud nemáme ministra kultury, tak odvolání pana Staňka žádným řešením krize být nemůže. Nedá se rozlišovat ministerstvo od ministerstva, které je důležitější,” reagoval Rakušan i s odkazem na prezidentovo vyjádření o tom, že resort kultury bez ministra být může, zatímco třeba finance nikoliv.

Výborný: Hrozí ochromení resortu



Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil varuje i před protiústavní variantou, kdy by resort mohla řídit dosavadní náměstkyně Kateřina Kalistová (ČSSD).

„Nemá to oporu v psaném zákoně a je to pouze určitá zvykovost. Běžnější by bylo, kdyby byl pověřen jiný člen vlády,” řekl Pospíšil.

Lidovci varují i před možným ochromením resortu. „Může to ohrozit i finanční podporu pro ministerstvo. Premiér moc dobře ví, že vládní prázdniny nejsou nečinnost. Na dovolené ho zastupuje ministryně financí a proč? Protože pracuje na přípravě státního rozpočtu. Ostatní ministři v posledních týdnech velmi intenzivně vyjednávali a Staněk nemohl. Na posledních několika schůzkách ani nebyl,” zlobil se předseda lidovců Marek Výborný.

O odvolání ministra Staňka rozhodl prezident Miloš Zeman po dvou měsísích v pondělí. Ve středu se na úřadě ještě chystá schůzka ministra s premiérem a očekává se, že Staněk oznámí, kdo resort dočasně povede.V úterý to ještě nevěděl.

Zeman totiž zatím odmítl jmenovat nového ministra, jelikož sociální demokracie trvá na místopředsedovi Michalovi Šmardovi. Toho Zeman nechce.